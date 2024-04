Ida Platano tra Mario e Pierpaolo a Uomini e Donne/ La frecciatina di Siano a Cusitore

Ida Platano tra Mario e Pierpaolo a Uomini e Donne

La scelta di Ida Platano a Uomini e Donne, salvo clamorosi colpi di scena, avverrà tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Il corteggiatore napoletano ha conquistato le attenzione di Isa sin dal primo incontro, ma nelle ultime settimane, il suo atteggiamento sta infastidendo non solo ida, ma anche il pubblico che si ritrova ad essere d’accordo con Tina Cipollari che non crede affatto al suo interesse per la Platano. Con Pierpaolo, invece, il feeling è cresciuto esterna dopo esterna e, ad oggi, Ida ha ammesso di fidarsi molto più di Pierpaolo rispetto a Mario.

Proprio Siano si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine e, oltre a svelare cosa l’ha colpito di Ida, sottolinea la profonda differenza che ha con Mario, diverso da lui non solo fisicamente, ma anche caratterialmente.

Le parole di Pierpaolo su Mario e Ida Platano

Chi sarà la scelta di Ida Platano? Per scoprirlo, probabilmente, sarà necessario aspettare la fine della stagione, ma Pierpaolo Siano, a Uomini e Donne Magazine, sottolinea quanto sia diverso da Mario Cusitore. “lo e Mario? Sarebbe come paragonare il giorno e la notte! Parlando in generale, nella vita è difficile che tema qualcuno, ma temere lui sarebbe offensivo! Sinceramente non so proprio cosa possa piacermi della sua personalità… Da quello che ho visto penso sarebbe molto difficile essere amici”.

E su Ida Platano ha aggiunto: “Per quanto l’ho conosciuta finora, i lati che più mi hanno attratto sono senza dubbio i suoi reali valori sulla famiglia, condivisi anche da me. Poi i suoi modi, gentili e fini, che fanno di lei una donna giusta per me! L’esterna del violino? L’idea del violino è nata da una situazione romantica che ho voluto creare per farla sentire importante, con una melodia scelta da me che è diventata, nel corso del corteggiamento, una nostra”.











