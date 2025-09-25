Ida Platano non torna a Uomini e Donne ma scatena l'entusiasmo del web mostrando il fisico.

Chi si aspettava un ritorno nel parterre del trono over di Uomini e donne di Ida Platano è rimasto fortemente deluso perché l’ex dama non è tornata in trasmissione neanche come ospite per raccontare la sua estate. Ufficialmente single, durante i giorni delle prime registrazioni delle puntate della nuova stagione di Uomini e donne, la presenza di Ida a Roma, aveva fatto illudere i fan su un probabile ritorno dell’ex dama. Così, però, non è accaduto e, ancora oggi, la Platano non è tornata in trasmissione anche se potrebbe farlo nei prossimi mesi. I fan, tuttavia, non smettono di seguirla sui social e attraverso le varie storie che Ida pubblica su Instagram si informano su ciò che accade nella sua vita privata.

"Gemma Galgani sembra che abbia 40 anni"/ La reazione della dama di Uomini e Donne

Attualmente, nel cuore di Ida, non c’è un nuovo amore e l’ex protagonista di Uomini e Donne trascorre le sue giornate lavorando dedicandosi al figlio Samuel, agli amici e all’allenamento grazie al quale il suo fisico è diventato ancora più strepitoso.

Il fisico di Ida Platano: tanti complimenti per l’ex dama di Uomini e Donne

Ida Platano è sempre stata bellissima e, ancora oggi, resta una delle dame più belle tra quella che, nel corso degli anni, hanno partecipato al programma di Maria De Filippi. Ida, però, ha spesso dichiarato di non amare molto la palestra ma nell’ultimo periodo qualcosa è cambiato ed oggi Ida si allena quotidianamente e con costanza. I risultati sono super evidenti sul suo fisico che è sempre stato snello ma ora è più muscoloso.

Margherita Aiello non torna a Uomini e Donne/ Nuova avventura sui social: ecco cosa fa

Una muscolatura giusta quella sfoggiata da Ida che, in questo modo, riesce ad affrontare anche meglio le lunghe giornate lavorative. Facendo la parrucchiera, trascorre quasi tutta la giornata in piedi e avere muscoli più sviluppati le permette di star meglio. Un fisico che la Platano ha anche mostrato sui social ricevendo non solo complimenti, ma anche messaggi ricchi d’affetto.