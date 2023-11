Ida Platano tronista a Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza stupito/ “Ecco come ha reagito alla notizia”

Ida Platano tronista a Uomini e Donne, come l’ha presa l’ex Alessandro Vicinanza?

La scelta di Ida Platano come nuova tronista di Uomini e Donne ha scatenato non poche reazioni. La storica dama del dating show di Canale 5 sembrava aver finalmente trovato il suo lieto fine in amore grazie all’incontro con Alessandro Vicinanza. In estate, d’altronde, la coppia ha postato molti scatti e video di vacanze romantiche, che sembravano presagire svolte importanti nel loro rapporto. Invece il ritorno di Ida a Uomini e Donne, per di più nel ruolo di tronista, conferma che la relazione con Alessandro è finita, e anche non nel migliore dei modi.

Ma come ha reagito lui alla notizia? Sui social, al momento, tutto silenzia. Alessandro però avrebbe fatto sapere cosa ne persa per altre vie. A rivelarlo è stato Amedeo Venza attraverso la segnalazione ricevuta da una utente.

Alessandro Vicinanza “amareggiato” dal ritorno di Ida a Uomini e Donne: la segnalazione

Nella conversazione pubblicata dall’esperto di gossip, l’utente fa sapere di aver parlato con Alessandro Vicinanza. Poi viene rivelata quale sarebbe stata la sua reazione alla notizia del trono di Ida: “Era amareggiato e scioccato“, ha esordito l’utente. “Ha detto che non lo sapeva e che non se l’aspettava. – si legge ancora nella segnalazione, che conclude – L’unica cosa che ha detto è che adesso non se la sentiva di parlare perché era veramente amareggiato…”. Alessandro, dunque, avrebbe preso molto male la decisione di Ida, il che preannuncia un possibile confronto tra i due a Uomini e Donne, che chiarirà una volta per tutte anche le motivazioni della loro rottura così sorprendente.

