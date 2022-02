IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Piange per Riccardo Guarnieri, Tina: “Sei innamorata…”

Ida Platano piange per Riccardo Guarnieri a cui ha pensato nuovamente dopo una domanda di Maria De Filippi. “Ho rivissuto nuovamente quello che ho provato con lui e mi chiedo se riuscirò nuovamente a provare quella cosa forte che ho provato con lui”, ha spiegato Ida Platano. “Chiedo scusa a Diego perchè a questo punto aveva ragione lui. ida non è pronta ad un nuovo amore. Tu sei ancora innamorata perchè io se parlo del mio ex marito o del mio ex compagno non ci piango perchè non sono più innamorata. Tu non sei ancora riuscita a liberarti di questo grande amore”, ha commentato Tina Cipollari che è convinta che Ida non sia ancora pronta a vivere un nuovo amore. “Come va con Andrea?“, chiede Maria De Filippi. “Stasera usciamo, ma non ho provato nessuna sensazione ancora”, dice ancora Ida che non nasconde la propria malinconia (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Lo sfogo di Ida Platano

Ida Platano, esattamente come Gemma Galgani, continua a cercare l’amore tra i cavalieri del parterre del trono over. Come l’amica, anche Ida ha trovato l’amore nel programma di Maria De Filippi come quello che ha provato con Riccardo Guarnieri, ma ha anche vissuto delle delusioni come quelle recenti con Marcello e Diego Tavani. Tuttavia, sognatrice e romantica, Ida non smette di crederci e, dopo un momento di titubanza, ha deciso di tornare in trasmissione per ricominciare a cercare il suo principe azzurro.

Nelle scorse puntate, così, Ida ha accettato di uscire con Andrea con il quale ha spiegato di non aver avuto un colpo di fulmine. Nonostante tutto, prima di chiudere, la dama ha deciso di concedersi un’altra possibilità. Come sarà andato il nuovo appuntamento?

Ida Platano chiude con Andrea?

Cosa accadrà oggi? Ida Platano si accomoderà al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare nuovi dettagli della sua conoscenza con Andrea? Dalle anticipazioni del Vicolo delle News, pare che Ida si sia lasciata andare ad un amaro sfogo dietro le quinte dopo le lacrime versate in trasmissione per la domanda di Maria De Filippi su Riccardo Guarnieri.

Una domanda che, a quanto pare, ha hfatto riaffiorare vecchi ricordi in Ida che si sarebbe lasciata travolgere dalla nostalgia. Lo sfogo della Platano sarà motivo di scontro con Tina Cipollari ed, eventualmente, porterà la dama a chiudere la conoscenza con Andrea? Lo scopriremo nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5.



