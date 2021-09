Ida Platano, Uomini e Donne/ Bacio con Marcello, ma arriva la delusione

Ida Platano protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? Dopo il battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sull’assenza di corteggiatori per la dama di Torino, la puntata odierna dovrebbe riprendere da dove si era interrotta quella di venerdì scorso. Al centro dello studio dovrebbe così accomodarsi Ida Platano che, dopo aver chiuso la conoscenza con Graziano non fidandosi di lui, sta continuando a conoscere Marcello, un nuovo cavaliere del parterre con cui è già uscita per colazione.

Al centro dello studio del dating show di canale 5, Ida Platano e Marcello raccontano i dettagli del loro appuntamento. Dopo essersi visti a colazione trovando molte affinità, i due hanno deciso di continuare a conoscersi. Il nuovo incontro, tuttavia, non ha soddisfatto totalmente la dama del trono over.

Ida Platano e Marcello: il racconto dell’appuntamento a Uomini e Donne

Come raccontano le talpe del Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Ida Platano e Marcello si accomoderanno al centro dello studio per raccontare la serata trascorsa insieme. I due sono stati in una stanza d’albergo dove, tra una chiacchiera e un’altra, si sono anche baciati. Ida non nasconde di essere felice, ma di essere rimasta anche delusa da un atteggiamento del cavaliere.

Stando a quello che si legge su Vicolo, infatti, la Platano racconterà di esserci rimasta male quando Marcello si è addormentato nel corso della serata. Marcello, però, ribadirà di essere molto interessato a lei e di essere semplicemente stanco.

