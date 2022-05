Ida Platano, Uomini e Donne/ Bacio con Marco e addio a Riccardo Guarnieri?

Ida Platano fa sul serio con Marco a Uomini e Donne?

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo capitolo su Ida Platano? La dama del trono over, nelle scorse puntate, è stata più volte al centro delle discussioni per il rapporto con Riccardo Guarnieri. Tina Cipollari l’ha attaccata più volte convinta che sia ancora innamorata di Riccardo. Ida non ha mai ammesso i propri sentimenti limitandosi a spiegare che non potrà mai avere un’amicizia con Riccardo. Quest’ultimo, invece, ha più volte detto di volere un rapporto civile con Ida la quale, tuttavia, nella nuova puntata del dating show di canale 5, potrebbe regalare un colpo di scena al pubblico.

Maria De Filippi "smaschera" Riccardo/ Mostra il confronto con Ida a Uomini e Donne

La Platano, infatti, sta uscendo con Marco, un ragazzo giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla. I due sono usciti già diverse volte e, dalle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, pare che Ida abbia deciso di dedicarsi totalmente a Marco.

Ida Platano e Marco: nasce una nuova coppia?

Tra Ida Platano e Marco procede tutto a gonfie vele al punto che la dama del trono over, per evitare nuovi e futuri fraintendimenti, metterà un freno al suo rapporto con Riccardo Guarnieri. Da quando il cavaliere pugliese è tornato in trasmissione, con Ida, non solo ha ballato, ma si è anche trattenuto in studio dopo la registrazione.

RICCARDO GUARNIERI GELOSO DI IDA PLATANO A UOMINI E DONNE?/ "Uscirei con lei..."

Atteggiamenti che hanno scatenato commenti e discussioni come i commenti di Tina Cipollari convinta che tra i due ci sia ancora qualcosa. Come reagirà Riccardo di fronte a tale decisione di Ida? Lo scopriremo nel corso della puntata.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Ida Platano verso azioni legali contro Tina Cipollari? / "Mi ha..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA