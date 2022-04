IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Sorrisi con Riccardo, Tina sbotta “Fino a 10 giorni fa…”

Sorrisi e sguardi complici tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? A notarlo è stato Gianni Sperti mentre le dame e gli altri cavalieri del trono over di Uomini e donne ballavano. Mentre gustavano un caffè, nonostante la mascherina, Sperti ha notato gli sguardi felici di entrambi scatenando la dura reazione di Tina Cipollari. “Fino a dieci giorni fa dichiaravi il tuo amore ad Alessandro“, ha sbottato la bionda opinionista che si è schierata nuovamente dalla parte di Alessandro.

Gianni, invece, dopo aver sottolineato la bellezza nel vedere Ida e Riccardo insieme, sottolinea come Alessandro abbia sbagliato nei confronti di Ida avendo dichiarato il proprio interesse per Federica, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. “L’ho fatto dopo aver chiuso la storia con lei”, ha sbottato Vicinanza. Dopo un battibecco tra i due, Maria De Filippi cambia argomento presentando ad Alessandro tre ragazze giunte in studio per conoscerlo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano vicina a Riccardo Guarnieri

Ida Platano chiude con Ilie? Tra la dama del trono over e il cavaliere 47enne romano potrebbe finire nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Non ci sono ancipazioni ufficiali su quello che accadrà alla dama nel corso della nuova puntata. Chiusa la conoscenza con Alessandro Vicinanza, Ida ha cominciato a conoscere Ilie che, dopo avverla seguita in tv, ha deciso di conoscerla e corteggiare. I primi appuntamenti, tra i due, sono andati a gonfie vele. Tuttavia, tra Ida e Ilie non c’è stato alcun approccio fisico ed entrambi hanno ammesso che, per il momento, c’è soprattutto un’attrazione mentale.

Dichiarazioni che hanno scatenato i commenti degli altri protagonisti del parterre con Tina Cipollari che ha spiegato di non credere affatto all’interesse di Ida per la quale è importante l’attrazione fisica. Gianni Sperti, invece, considera importante l’attrazione mentale spiegando che quella fisica può arrivare con il tempo.

Ida Platano pensa ancora a Riccardo Guarnieri?

Ida Platano pensa ancora a Riccardo Guarnieri tornato in trasmissione per trovare l’amore? La dama del trono over non ha nascosto di essersi emozionata nel rivedere Riccardo per il quale ha provato un sentimento forte. Tuttavia, ha anche aggiunto di non volersi dichiarare nuovamente a Riccardo con cui, tuttavia, sta riallacciando i rapporti.

Nel corso della nuova puntata, infatti, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Loreno Pugnaloni, Ida ballerà nuovamente con Riccardo dopo aver fatto il giorno del ritorno in studio del cavaliere pugliese. Sarà l’inizio di un nuovo rapporto?











