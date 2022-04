IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Passeggiata romantica con Ilie, ma Pinuccia…

Ida Platano protagonista della puntata di Uomini e Donne del 4 aprile. La dama apre la settimana del dating show di canale 5 con un battibecco con la signora Pinuccia che ammette di essere infastidita dal rapporto tra Ida e Alessandro. La dama, però, puntualizza che Alessandro potrebbe essere suo nonno e di provare un’ammirazione per il cavaliere come persona. Spazio, poi, alla conoscenza con Ilie.

“L’altra volta volevo andare via perchè di fronte alla sua reazione con Alessandro che aveva chiesto a Federica di restare per una conoscenza, volevo che lei vivesse tutte le emozioni e quindi ho pensato che una cena non sarebbe stata adatta al momento. Poi ho deciso di provarci e ieri siamo andati a fare una lunga passeggiata in un posto di Roma in cui non tornavo da 14 anni perchè sono stato lontano dalla Capitale e sono tornato solo dopo il lockdown. C’è stata molto leggerezza“, ha spiegato il cavaliere. Anche Ida ha ammesso di stare bene e di voler portare avanti la conoscenza “pur non essendo il mio prototipo di uomo, ma ora voglio andare oltre l’aspetto fisico” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano riparte da Ilie

Nuova frequentazione per Ida Platano? Esattamente come l’amica Gemma Galgani, alle prese con una nuova delusione sentimentale dopo la decisione del professor Franco di mettere fine alla loro frequentazione, anche per Ida Platano è arrivata una nuova delusione. Non ricevendo da Alessandro Vicinanza ciò che sognava, la dama ha deciso di chiudere il loro rapporto. Nella scorsa puntata, per la dama del trono over è così arrivato un nuovo cavaliere che, dopo aver seguito le sue vicende sentimentali in tv, ha deciso di chiamare la redazione del dating show di canale 5 per conoscerla.

In studio è così arrivato Ilie, un 47enne romano, non sposato e senza figli che ha colpito ida la quale, pur ribadendo di non aver ancora dimenticato totalmente Alessandro, ha deciso di dargli una possibilità uscendo a cena con lui. Cosa sarà accaduto durante il primo appuntamento?

Ida Platano e Ilie, primo appuntamento a gonfie vele a Uomini e Donne?

Cosa sarà accaduto tra Ida Platano e Ilie durante il primo appuntamento? Dopo l’ottima impressione fatta durante le presentazioni nello studio di Uomini e Donne, Ilie sarà riuscito a conquistare la fiducia di Ida? Nonostante la recente delusione ricevuta dalla storia, ormai finita, con Alessandro Vicinanza, la Platano che nelle prossime puntate di Uomini e Donne rivedrà l’ex Riccardo Guarnieri, deciderà di portare avanti la conoscenza con Ilie?

Dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, pare che tra Ida e Ilie la conoscenza non si fermerà al primo appuntamento. Per scoprire tutti i dettagli, tuttavia, non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata del dating show di canale 5.











