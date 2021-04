Ida Platano, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Luca Cenerelli? La dama…

Ida Platano di nuovo protagonista del trono over di Uomini e Donne. Dopo poche settimane l’addio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che sono felicemente fidanzati, Ida ha deciso di tornare ufficialmente a cercare l’amore in tv. Accanto all’amica Gemma Galgani, Ida è pronta a rimettersi in gioco e a riaprire il suo cuore all’amore. La prima avventura di Ida nella trasmissione di Maria De Filippi è stata abbastanza travagliata. La Platano, pur avendo provato a conoscere altri uomini come Armando Incarnato, ha sempre avuto in testa il nome di Riccardo Guarnieri. L’amore tra i due ha fatto sognare tantissimo gli appassionati del dating show di canale 5, ma nonostante tutte le buone intenzioni, da parte di entrambi, di far funzionare le cose, è arrivata la fine della relazione. Smaltita la delusione per come è finita la storia con Riccardo, Ida Platano è pronta a tuffarsi in nuove conoscenze.

IDA PLATANO CERCA IL PRINCIPE AZZURRO

Ida Platano non ha mai nascosto di aver sofferto tanto per la fine della storia con Riccardo Guarnieri con cui sperava di poter costruire qualcosa d’importante. Chiuso definitivamente il capitolo Riccardo, oggi, Ida è pronta a mettersi nuovamente in gioco. Nel parterre del trono over ci sono tanti volti nuovi, ma chi conquisterà le sue attenzioni? Il pubblico punta tutto su Luca Cenerelli che, sin dal suo arrivo, è tra i cavalieri più corteggiati. Luca, per il momento, sta conoscendo diverse dame tra cui Elisabetta con cui la frequentazione è cominciata circa un mese fa. Ida, dunque, riuscirà a convincerlo ad uscire insieme? C’è anche chi è pronto a scommettere su Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano non ha mai nascosto il proprio interesse per la dama. Senza Riccardo, ci riproverà?

