Ida Platano, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Marco? La dama…

Ida Platano finalmente protagonista di Uomini e Donne? Dopo essere tornata in trasmissione e aver partecipato alla sfilata femminile nei panni di Jennifer Lopez, Ida Platano non ha ancora avuto la possibilità di accomodarsi al centro dello studio per parlare delle sue conoscenze. Decisa ad aprire nuovamente il suo cuore all’amore, Ida ha espresso apprezzamenti per Marco, uno dei nuovi cavalieri del parterre con cui ha anche ballato. Tra i due sarà scattata la scintilla? Le anticipazioni, al rigurardo, sono davvero poche. Non si sa, infatti, se Ida abbia cominciato a frequentare uno dei cavalieri. Marco, tuttavia, tra i più giovani presenti in trasmissione, ha apprezzato l’interesse dichiarato da Ida. I due, dunque, avranno cominciato ad uscire insieme? La dama avrà avuto un colpo di fulmine?

Ida Platano interessata a Luca Cenerelli?

Oltre a Marco, Ida Platano aveva mostrato interesse anche per Luca Cenerelli, il cavaliere che sta frequentando Elisabetta. Luca, tuttavia, dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, ha svelato di non essere interessato ad una conoscenza con l’ex di Riccardo Guarnieri. “Il ritorno di Ida non mi ha fatto nessun effetto particolare. Credo sia una bellissima donna, ma pur avendo avuto un apprezzamento da parte sua in questo momento preferisco aspettare. Voglio capire cosa mi trasmetterà le prossime volte. Ha un trascorso e una notorietà che mi spingono a procedere ancora più cautamente“, ha spiegato il cavaliere.

