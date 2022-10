Ida Platano, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine per la dama? Appuntamento con…

Ida Platano, nuovo amore a Uomini e Donne

Ida Platano volta pagina a Uomini e Donne. Protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne da diverso tempo, la dama è nuovamente tornata in trasmissione per cercare l’amore dopo un’estate vissuta in leggerezza in compagnia del figlio e degli amici. L’inizio della stagione è stato ricco di colpi di scena per Ida Platano che è uscita nuovamente con Alessandro Vicinanza con cui c’è stato anche un bacio. Un solo appuntamento che ha convinto Ida a chiudere immediatamente il discorso, sicura che con Alessandro non potrebbe avere un futuro.

Nel corso delle prime settimane della nuova stagione di Uomini e Donne, Ida ha avuto anche diversi scontri con Riccardo Guarnieri a cui ha ribadito di non voler riaprire il capitolo. Ida ha così deciso di voltare pagina cominciando a conoscere altri cavalieri del parterre.

Ida Platano, appuntamento con Claudio?

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne c’è Claudio con cui ha cominciato ad uscire Ida Platano che, nelle scorse puntate, ha ammesso di essersi sentita molto corteggiata da lui. Cosa sarà successo nei successivi appuntamenti? Tra Ida e Claudio sarà scattato il bacio o la dama del trono over avrà deciso di mettere un punto alla loro conoscenza?

Dalle anticipazioni delle varie registrazioni pare che tra Ida e Claudio non ci sia stato il classico colpo di fulmine al punto che, di fronte alla futura dichiarazione d’amore di Alessandro Vicinanza, accetterà di uscire con lui dandogli un’ulteriore possibilità.

