Ida Platano, Uomini e Donne/ Dopo Diego Tavani, colpo di fulmine in arrivo?

Ida Platano, come Gemma Galgani, ha vissuto una grande delusione. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, era pronta a lasciare la trasmissione con Diego Tavani, ma il no di quest’ultimo ha cambiato tutto. Ida, di fronte alla decisione di Diego, non ha nascosto la propria delusione. “In un mese non ho ricevuto da parte sua neanche una chiamata, la storia si è finita quando Diego si è fermato. Sei il peggiore di tutti, sei la delusione più grande”, ha detto nelle scorse puntate la dama.

IDA PLATANO VS DIEGO TAVANI A UOMINI E DONNE/ "Non sto qui a fare il tuo zimbello!"

Quella con Diego è stata una forte delusione per Ida che, inizialmente, aveva pensato di lasciare definitivamente la trasmissione. La Platano, poi, ha deciso di restare nel parterre e rimettersi in gioco con la speranza di trovare l’amore.

Ida Platano, nuovi pretendenti a Uomini e Donne?

Ida Platano, nonostante la delusione, non perde la speranza di trovare l’amore della sua vita. La dama, molto amica di Gemma Galgani, è pronta a rimettersi in gioco. Lo farà con qualche cavaliere già presente nel parterre? Non è da escludere l’arrivo di nuovi pretendenti dall’esterno.

Diego Tavani, Uomini e Donne/ "Non sono pronto per conoscere persone, Ida..."

Ida, in particolare, è considerata una delle dame più belle della trasmissione di Maria De Filippi e per lei sono sempre arrivati tanti pretendenti. Anche Diego Tafani pare aver già voltato pagina, ma come reagirà qualora dovesse arrivare un corteggiatore per la Platano? Ida, da parte sua, ha chiuso definitivamente il capitolo Diego, ma sarà pronta a riaprire il suo cuore all’amore?

