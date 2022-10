Ida Platano, Uomini e Donne/ Dopo la lite con Roberta, arriva l’abbraccio con…

Ida Platano tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza?

Ida Platano sempre più protagonista di Uomini e donne. La dama del trono over, nella puntata in onda ieri, ha confermato l’intenzione di portare avanti la frequentazione con Alessandro Vicinanza per poi scagliarsi contro Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, convinta che quest’ultimi siano usciti nuovamente insieme solo per farle un dispetto. Ida ha mostrato un grande risentimento nei confronti di Riccardo e Roberta ribadendo, però, di non essere assolutamente interessata al cavaliere pugliese. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi?

Secondo le anticipazioni della puntata pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Ida ribadirà di voler continuare a frequentare Alessandro Vicinanza con cui, però, non c’è stato alcun bacio.

Ida Platano e l’abbraccio con Federica Aversano

Durante le prime puntate dell’attuale stagione di Uomini e Donne, tra Ida Platano e Federica Aversano ci sono state delle scintille. La tronista ha più volte spiegato di non condividere l’atteggiamento avuto dalla dama nel rapporto con Riccardo Guarnieri che ha espresso un interesse per la tronista.

Nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, tra Ida e Federica dovrebbe esserci un colpo di scena. Le due, infatti, sigleranno la pace con un abbraccio in studio sotto gli occhi degli altri protagonisti della trasmissione.

