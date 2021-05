Ida Platano, Uomini e Donne/ Due di picche a Gabriele. Dopo il primo appuntamento…

Tornata a Uomini e Donne con il desiderio di trovare l’amore, per Ida Platano, non è ancora arrivato il principe azzurro. Dopo aver assistito al durissimo confronto tra l’ex Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che si sono detti ufficialmente addio dopo aver lasciato insieme la trasmissione per vivere una storia lontani dalle telecamere, Ida ha cominciato ad uscire con Gabriele, un giovane cavaliere del parterre che Maria De Filippi ha deciso di far restare dopo la fine della sua frequentazione con Elisabetta Simone per la quale aveva cominciato a partecipare al programma. Vedendolo dall’aesterno, Maria De Filippi ha visto in Gabriele un ragazzo pulito e sincero esortando Ida Platano a dargli una chance. La dama ha accettato il consiglio della De Filippi e, dopo un primo appuntamento, sembrava andare tutto a gonfie vele. Nel corso della puntata in onda oggi, però, accadrà qualcosa che porterà Ida a tornare sui suoi passi.

Ida Platano, la decisione su Gabriele

Nessun colpo di fulmine tra Ida Platano e Gabriele che, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, si diranno addio. Dopo un primo appuntamento, la dama non ha trovato nel giovane cavaliere quell’interesse che sperava di vedere. “Ci siamo sentiti al telefono solo una volta. Secondo me non è partita questa conoscenza perchè ci siamo sentiti pochissimo. Ognuno di noi ha un modo di conoscere e corteggiare una persona. Te l’ho fatto notare in alcuni messaggi, ma non sei riuscito a percepirlo. Mi ha chiamato ieri, ma non mi convince”, afferma la Platano che decide così di chiudere.

