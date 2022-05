IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina: “Non sono una gatta morta, Riccardo…”

Ida Platano e Tina Cipollari, nuovo scontro a Uomini e Donne

Nuovo battibecco tra Ida Platano e Tina Cipollari nella puntata di Uomini e Donne del 2 maggio. “Come stai nei miei confronti?“, chiede Ida. “Sempre carica perchè non sono una gatta morta, sono una donna verace“, risponde Tina che, poi, dopo la scelta di Ida di iniziare a conoscere un nuovo cavaliere, sbotta. “Andrà come le altre volte. Comincerà a conoscerlo e poi…”, dice Tina che ribadisce il proprio pensiero – “lei è convinta che, prima o poi, Riccardo tornerà da lei e potrà viversi questa storia d’amore”.

Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarnieri?/ A Uomini e Donne, la verità di…

“Quando è entrata la ragazza con cui sta uscendo Riccardo (Mariagrazia ndr) sei sbiancata al punto da chiedere un bicchiere d’acqua”, aggiunge Tina. “Ho chiesto dell’acqua perchè prima avevo parlato con Gloria“, si difende Ida. Marco, poi, il cavaliere con cui Ida ha deciso di iniziare una conoscenza, accusa Riccardo di essere tornato solo per mettere in difficoltà Ida. Un parere con cui è d’accordo anche Armando Incarnato. “Tu ogni volta inviti Ida a ballare, ma sei sicuro che lei non provi niente per te?“, chiede Gianni Sperti mentre Ida resta in silenzio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano, Uomini e Donne/ Risponde a Tina Cipollari? "Vivere come cavolo ci piace"

Nuovi cavalieri per Ida Platano

Ida Platano è tornata ad essere la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. La dama, conclusa la storia con Alessandro Vicinanza, aveva provato a conoscere anche un altro cavaliere con cui, però, non c’è stato un seguito. Il ritorno di Riccardo Guarnieri ha fatto riaffiorare vecchi ricordi che hanno portato Ida e Riccardo a parlarsi per mettere fine ai rancori e cominciare un nuovo capitolo della loro conoscenza. Entrambi hanno ammesso di aver provato un grande amore, ma se Riccardo ha più volte parlato di amicizia, Ida ha puntualizzato di non poter vedere in Riccardo un amico.

Uomini e donne, Aneta dimentica Armando con Diego/ La coppia esce dallo studio

La dama, tuttavia, non perde le speranze di voltare definitivamente pagina e trovare il vero amore. Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, oggi, Ida dovrebbe conoscere due nuovi cavalieri.

Ida Platano, nuova lite con Riccardo Guarnieri

Dopo aver incontrato entrambi i cavalieri che, colpiti dalla sua bellezza, hanno chiamato la redazione di Uomini e Donne per conoscerla, Ida Platano deciderà di far restare in trasmissione un solo cavaliere per iniziare una conoscenza. L’atteggiamento della dama, tuttavia, non convincerà Tina Cipollari che punterà il dito contro la dama.

Secondo Tina, infatti, Ida sarebbe ancora innamorato di Riccardo. Un’opinione che, naturalmente, scatenerà la reazione di Ida dando vita ad una nuova discussione tra la bionda opinionista e la dama del trono over.











© RIPRODUZIONE RISERVATA