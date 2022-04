Ida Platano, Uomini e Donne/ Duro scontro con Tina Cipollari e lacrime in studio?

Ida Platano al centro delle polemiche di Uomini e Donne?

Ida Platano ancora alla ricerca dell’amore. Dopo aver conosciuto Ilie con cui, tuttavia, la frequentazione si è interrotta, Ida è attualmente alla ricerca del principe azzurro. Tuttavia, il ritorno di Riccardo Guarnieri, come ha fatto notare più volte Tina Cipollari, ha riacceso una fiamma in Ida che si mostrerebbe sempre sorridente ed entusiasta di vedere l’ex che ha definito un grande amore che non dimenticherà. Anche Riccardo ha più volte spiegato di provare sempre un’emozione di fronte ad Ida che è stata il più grande amore della sua vita.

Secondo Tina, Ida e Riccardo si piacciono ancora e, nelle scorse puntate, ha accusato i due di continuare a frequentare la trasmissione solo per popolarità e di prendere in giro le persone con cui escono.

Dopo aver visto il video di un momento che Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno trascorso nello studio di Uomini e Donne dopo la puntata, Tina Cipollari ha perso la pazienza. “Una pagliacciata. E’ una cosa orrenda. Io devo capire il tuo scopo. Se vi piacete ancora, se è rinato questo amore, perchè prendi in giro Gloria mentre lei (Ida ndr) sta lì a guardarti […] Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e tu sei tornato solo per quello”.

Secondo le anticipazioni della puntata pubblicata dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, tra Tina e Ida ci sarà un duro scontro che si concluderà con le lacrime della dama.

