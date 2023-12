Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterna con Ernesto Russo: “Persona particolare…”

Ida Platano e la prima esterna con Ernesto Russo

Prima esterna per Ernesto Russo e Ida Platano. Dopo essere tornato a Uomini e Donne dopo la precedente esperienza nel 2015, Ernesto ha conquistato l’interesse di Ida che ha deciso di conoscerlo. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 14 dicembre, Maria De Filippi manda in onda il video della prima esterna tra la tronista e il corteggiatore. “Come mai hai questa curiosità di conoscermi?”, chiede Ida. “Sei una bella ragazza”, risponde Ernesto che, poi, spiega di voler cercare anche altro oltre all’aspetto fisico. Ernesto, poi, si racconta spiegando di avere due figli, un maschio e una femmina e di essere totalmente innamorato della figlia. “Io sono un po’ misterioso, farai fatica a capirmi perché certe volte non mi capisco neanch’io”, dice ancora in esterna Ernesto.

“Ci baciamo?”, chiede poi Ernesto. “Sto scherzando. Quando avrò voglia di farlo non te lo chiederò. Io sono un tipo schietto e diretto, quello che penso dico”, dice ancora prima di salutarla.

Confronto in studio tra Ernesto e Ida Platano

Dopo il filmato dell’esterna, Ernesto Russo arriva in studio per un confronto con Ida Platano. “L’esterna è andata bene. Ernesto è un uomo molto libero nel raccontarsi e mi è piaciuta questa libertà nel raccontarsi senza preoccuparsi di quello che potessi pensare. E’ una persona particolare, ma mi piace”, spiega la tronista. Ernesto, da parte sua, conferma l’interesse nei confronti della tronista.

“E’ stato un incontro piacevole. Non vedo l’ora che mi faccia un massaggio al cuoio cappelluto ed io le preparerò una cena“, dice Ernesto.











