Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterna con Marco? La dama pronta ad innamorarsi

Ida Platano sarà la protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? Se Gemma Galgani si sta dedicando alla conoscenza con Aldo, Ida, tornata da poco in trasmissione, non ha ancora raccontato come procede la sua avventura. Durante la puntata che l’ha vista tornare nel parterre del trono over, la dama ha ammesso di essere stata colpita soprattutto da Marco e Luca Cenerelli. Quest’ultimo, proprio nella puntata trasmessa ieri, è stato al centro di un durissimo confronto con Angela. Il cavaliere tornerà nuovamente al centro per Ida Platano? Purtroppo, non ci sono anticipazioni sulla puntata che andrà in onda oggi su canale 5. Tuttavia, la bellezza di ida non ha lasciato indifferenti sia Luca che Marco il quale l’ha anche invitata a ballare. La Platano, dunque, sarà uscita con entrambi o avrà preferito conoscere solo Marco per il momento?

Colpo di fulmine per Ida Platano?

Archiviato il capitolo Riccardo Guarnieri, Ida Platano, a Maria De Filippi, ha spiegato di avere il cuore libero e di aver voglia di concedersi una seconda possibilità. La dama, smaltita la delusione per la fine della storia d’amore con Riccardo, ha ancora tanta voglia d’innamorarsi: a realizzare il suo desiderio sarà uno dei cavalieri del parterre? Negli scorsi giorni, la dama ha raccontato di aver incontrato qualcuno. Chi sarà quel qualcuno? Sarà uno tra Marco e Luca Cenerelli quel qualcuno di cui ha parlato Ida? Sognatrice e innamorata dell’amore come Gemma, la Platano si augura di trovare nuovamente l’amore nel parterre del trono over.

