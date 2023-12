IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ “Non ho visto una reazione di Mario quando…”

Ida Platano e l’interesse per Mario

Ida Platano ammette di essere molto interessata a Mario, ma di essere anche delusa dal suo atteggiamento che, di fronte al feeling che ha avuto con Ernesto, non ha battuto ciglio. “Io parlo e ho reazioni quando lo decido io e non quando vuoi tu. Io voglio qualcosa che sia mio e non conquistarti sulle macerie del tuo passato”, spiega il corteggiatore che, a sua volta, svela di essere deluso da Ida che ha preferito ballare ed uscire in esterna con Ernesto.

Mario, poi, racconta di aver sognato di baciare Ida. “Cosa pensi di questo sogno Ida? Ti imbarazzi?“, chiede Maria De Filippi ricevendo una risposta affermativa. “Quindi è perdonato?“, chiede ancora Maria. “Sì”, ammette Ida. “A me piace il carattere di Mario perché è pacato e non credo che il suo silenzio significhi che non gli frega niente. Penso che a Ida lui piaccia tanto”, conclude Gianni Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano tra Mario, David ed Ernesto

Il percorso di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne continua con la conoscenza dei corteggiatori che, finora, hanno maggiormente conquistato le attenzioni della tronista. Dopo il cubano David, Ida si sta particolarmente concentrando sulla conoscenza di Mario ed Ernesto che, sin dalle prime esterne, sono riusciti a convincere Ida a portare avanti la frequentazione. Nessun contatto fisico per il momento per Ida che preferisce procedere a piccoli passi senza bruciare le tappe. Ad oggi, tuttavia, pare che Mario ed Ernesto siano i preferiti della tronista che, nella puntata di Uomini e Donne del 21 dicembre, torna al centro dello studio per confrontarsi con Mario.

Ida, infatti, ha scelto di portare in esterna proprio lo speaker radiofonico il quale, tuttavia, al centro dello studio, pur essendo contento di uscire con lei, non nasconde un certo malcontento per l’atteggiamento della dama in studio.

Ida Platano e il confronto con Mario a Uomini e donne

Dopo l’arrivo di Ernesto Russo e l’esterna fatta con lui, Ida Platano ha cercato un confronto con Mario e David, rei di non aver avuto nessuna reazione di fronte al suo arrivo. Mario, poi, ha cercato un chiarimento con ida in camerino per poi confrontarsi al centro dello studio.

Mario ha così raccontato la propria verità mentre Ida è apparsa abbastanza interessata al corteggiatore e la stessa cosa la nota anche Gianni Sperti, convinta che Ida abbia un forte interesse per Mario.

