Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterna con Mario “Sono libera sentimentalmente. Se avessi voluto Alessandro…”

Ida Platano e la nuova esterna con Mario Cusitore

Dopo il momento dedicato a Barbara De Santi che ha chiuso con Orfeo che ha poi ballato con Tina Cipollari, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 5 febbraio, chiama al centro dello studio Ida Platano che sembra aver ritrovato la serenità con Mario Cusitore. Dopo le ultime puntate in cui la tronista e il corteggiatore avevano discusso fortemente a causa delle continue segnalazioni su di lui, Mario e Ida si sono ritrovati prima in esterna e poi in studio. Durante l’esterna in camerino, Ida si sofferma sui dubbi che Mario ha nei suoi confronti.

IDA PLATANO E MARIO CUSITORE, UOMINI E DONNE/ Tina sbotta: "Sei un libertino". Poi bacio in studio

“Mi metti in dubbio ancora un’altra volta? Se avessi voluto ancora Alessandro, ci avrei provato quando mi ha lasciato. Ho cominciato questo percorso libera sentimentalmente. Te la prendi anche perché non ti ho fatto gli auguri per l’onomastico”, spiega il tronista. “Quando sei a casa cosa pensi?“, chiede la tronista. “Io parlo sempre di te e penso ad un futuro con te”, risponde il corteggiatore che abbassa così le pretese.

Ida Platano elimina Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Choc in studio: nuove segnalazioni e chat scomode

Ida Platano e Mario Cusitore, confronto in studio

Un’esterna per ripartire quella vissuta da Ida Platano e Mario Cusitore che, in studio, confermano di essere molto interessati l’uno all’altra. “Qualche segnalazione?“, chiede Mario entrando in studio. “Nessuna, ma so che l’hai fatta tu una su di lei”, risponde Maria De Filippi. “Non è una segnalazione ma si riferisce al dubbio che mi porto dentro. Un’amica di mia mamma ha visto una tua storia in cui hai mostrato delle rose e, indagando, questa amica di mia mamma scopre che quelle rose sono di San Valentino dell’anno scorso e ho cominciato a pensare”, spiega Mario.

Mirko Santia, chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne/ Accuse a Mario Cusitore e...

“Quelle rose me le ha regalate una persona sconosciuta e le ho pubblicate perchè mi andava. Non ho mai scoperto chi sia questa persona che me le ha mandate“, spiega Ida in studio. “Non c’è nessun riferimento a nessuno”, puntualizza Ida che chiude così il discorso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA