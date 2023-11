Ida Platano, Uomini e Donne/ Frecciatina a Roberta Di Padua: “Sempre in mezzo come il prezzemolo”

Ida Platano e Roberta Di Padua rivali a Uomini e Donne

Nonostante partecipino a due versioni diverse di Uomini e Donne, tra Ida Platano e Roberta Di Padua, la rivalità non diminuisce. In passato, entrambe sono state dame del trono over e, spesso, hanno posato gli occhi sugli stessi cavalieri, in particolare su Riccardo Guarnieri che ha avuto una storia con entrambe e su Alessandro Vicinanza che, dopo una breve frequentazione con Roberta, ha dichiarato il suo amore a Ida con cui ha poi vissuto una storia durata undici mesi. Come è ormai noto, la relazione tra Ida e Alessandro Vicinanza è finita e la Platano è tornata a Uomini e donne ma stavolta non come dama del trono over ma come tronista.

Ida e Roberta, dunque, non usciranno con gli stessi cavalieri e faranno un percorso totalmente diverso. Nonostante questo, però, le ruggini del passato tornano spesso a galla. In particolare, Ida ha ammesso di non riuscire a dimenticare ciò che è successo con Roberta al punto da cogliere al volo l’occasione per lanciarle una frecciatina.

Ida Platano e la frecciatina a Roberta Di Padua

Il percorso di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne è ufficialmente cominciato. La tronista sta conoscendo i propri corteggiatori dai quali Roberta Di Padua intende restare lontana. “Mi piacciono sempre quelli giovani“, le parole di Roberta che esclude di poter provare interesse per i corteggiatori di Ida che, stando alle parole di Maria De Filippi, dovrebbero avere intorno ai 40 anni. Nonostante tutto, però, Ida è sicura che anche nel suo percorso da tronista dovrà subire le interferenze di Roberta e, in studio, si lascia andare ad una frecciatina.

“Prezzemolino, sta sempre in mezzo come il prezzemolo”, dice Ida mentre Roberta preferisce mantenere la calma limitandosi a rivolgere uno sguardo a Maria De Filippi. “C’è una persona per Ida che è una vecchia conoscenza di Roberta“, annuncia poi la padrona di casa.











