Ida Platano, Uomini e Donne/ Graziano conquistato da lei: “Sei bellissima”

La nuova stagione di Uomini e Donne, per Ida Platano, è iniziata nel migliore dei modi. Bellissima, in splendida forma, serena e con una maggiore sicurezza in se stessa, Ida Platano si accomoda al centro dello studio per conoscere Graziano, un cavaliere di 43 anni che ha chiamato la redazione per corteggiare esclusivamente lei. Maria De Filippi spiega alla dama del trono over che Graziano è stato colpito da lei.

“Per lavoro non riesco a seguire molto il programma. Nella scorsa stagione, però, mi sono imbattuta in una puntata guardando lo scontro con il tuo ex. Ti lamentavi del fatto che lui non ti sfiorasse e mi chiedevo come si possa non sfiorare una donna come te. In televisione sei bellissima, ma da vivo ancora di più”, ammette Graziano che non ha figli e non è mai stato sposato.

Ida Platano e Graziano, nuova coppia di Uomini e Donne?

Il primo incontro tra Ida Platano e Graziano va nel migliore dei modi. Il nuovo cavaliere colpisce Ida, soprattutto per la sua intraprendenza. “Sono venuto con la mia macchina. Se dovesse decidere di farmi restare, potremmo andare subito a fare un giro”, spiega il cavaliere.

Ida accetta il corteggiamento e decide di farlo restare in trasmissione. Nascerà una nuova coppia? Parlare di colpo di fulmine è ancora presto, ma dalle prime anticipazioni sappiamo che Ida e Graziano si frequenteranno e tra i due ci sarà anche un bacio.

