IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ “Riccardo Guarnieri non mi fai più effetto…”

Ida Platano, dopo aver assistito al duro confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, interviene e si lascia andare ad alcune dichiarazioni nei confronti dell’ex fidanzato. “Avevo un po’ di ansia prima che tu entrassi, ma devo dirti che non mi fai nessun effetto”, ammette Ida. “Tu non sei fatto per la vita di coppia. Pensavo che avessi trovato la felicità che con me non hai mai trovato, ma non è così”, afferma Ida che ribadisce di stare finalmente bene. “Sono contento che stai bene”, commenta Riccardo. “Grazie” – dice ancora Ida che, poi, dopo l’uscita di scena di Riccardo, aggiunge – “lui può fare tutto, ma la donna non può fare niente. Forse, se gli chiedi il permesso puoi fare qualcosa”, dice ancora la dama che si rivede totalmente nel racconto di Roberta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA, LITE A UOMINI E DONNE/ "Non ti fre*a niente.."

Ida Platano rivede Riccardo Guarnieri

Ida Platano è tornata nel parterre del trono over di Uomini e donne. Sin dal giorno del suo ritorno, Ida ha sempre evitato di parlare dell’ex fidanzato Riccardo Guarnieri che ha lasciato il programma con Roberta Di Padua. Tuttavia, proprio nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Riccardo e Roberta tornano in studio per raccontare l’evoluzione del loro rapporto e per Ida sarà l’occasione di rivederli insieme dal vivo. Riccardo e Roberta racconteranno di avere dei problemi e la Di Padua, come svelano le talpe del Vicolo delle news, metterà in evidenza alcune differenze tra la sua storia con Riccardo e quella che quest’ultimo aveva con Ida. Secondo Roberta, Riccardo non sarebbe gelosa di lei e nel confronto dovrebbe ritrovarsi involontoriamente coinvolta anche Ida Platano.

Le parole di Ida Platano su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

La storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si è arenata e, in attesa di scoprire il pensiero di Ida Platano nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Ida ha parlato così della storia tra Riccardo e Roberta: “Ho già visto qualche loro foto sui social, ovviamente è stato strano (e credo che lo sia per tutti) vedere il proprio ex con un’altra persona, però ci si abitua anche a questo. Non so che effetto mi farebbe rivederli però sono pronta, sono conscia di essere più forte di prima. Affronterò qualsiasi situazione mi capiterà davanti“. Il suo nome, dunque, sarà ancora un fantasma per Riccardo?

