Ida Platano, Uomini e Donne/ Lacrime con Pierpaolo, Tina: “Ha pianto perché avrebbe voluto Mario”

Ida Platano e la romantica esterna con Pierpaolo

Ida Platano torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 14 febbraio. Maria De Filippi, chiama la tronista mandando in onda il video dell’esterna con Pierpaolo. Un’esterna di conoscenza in cui, tuttavia, ida si apre spiegando di voler incontrare la persona giusta con cui trascorrere il resto della vita. Pierpaolo, invece, spiega di aver paura della fine di un amore. Tra i due non mancano sorrisi e piccole attenzioni mentre un violinista suona per loro. Un momento che emoziona Ida che non riesce a trattenere le lacrime.

“Scusa”, dice Ida. “Non appartiene a nessuno questa canzone”, puntualizza poi la tronista. Al termine del filmato, Maria De Filippi fa entrare in studio Pierpaolo che conferma di essere stato bene con Ida e di essere molto interessata a lei. “Mi ha fatta sentire importante, mi sono sentita al centro dell’attenzione”, commenta Ida. “Secondo me si è commossa perché pensava ad un’altra persona perché non c’era motivo di emozionarsi così. Secondo me, lei, al posto tuo, avrebbe preferito che ci fosse un’altra persona ovvero Mario”, commenta Tina Cipollari, ma Ida nega ribadendo di essere stata davvero bene con Pierpaolo.

Ida Platano e la discussione con Sergio

Esterna litigiosa tra Ida e Sergio. “Mi sono sentito un ripiego, non mi hai degnato di uno sguardo fino al terzo ballo. Ho provato ad attirare la tua attenzione e tu mi hai detto che non mi hai visto, ma cosa ci resto a fare?”, chiede Sergio. “Io sono una persona sincera e non sto qua a prendere per il cu*o le persone”, sbotta Ida Platano che svela di aver attraversato un momento particolare a causa delle segnalazioni su Mario Cusitore. In esterna, poi, torna la pace ma la discussione si riaccende in studio.

La tronista spiega di essere stanca dell’atteggiamento dei suoi corteggiatori che, di fronte al minimo problema, annunciano la volontà di voler andare via. “Posso capirlo dai ragazzi giovani, ma non da persone adulte“, sbotta la tronista.

