IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Nuove segnalazioni su Mario, Tina e Gemma: “Non ti crede nessuno”

Tina Cipollari e Gemma Galgani contro Mario Cusitore

Tina Cipollari e Gemma Galgani difendono Ida Platano e si scagliano contro Mario Cusitore. “Non ti crede nessuno. Solo su di te arrivano queste segnalazioni. Anche Brando è un bel ragazzo e sta qua da più tempo, ma non credo che a lui capiti quello che accade a te. Evidentemente a te piace fare questa roba ovvero andare in giro e farti riconoscere. Quando uno vuole evitare una situazione, la evita. Evidentemente a te fa piacere che accadano queste cose”, dice Tina.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: nuove segnalazioni su Mario Cusitore

A dare man forte alla bionda opinionista è anche Gemma Galgani che, legata ad Ida da un rapporto di amicizia, non risparmia critiche a Mario. “Penso che Mario dovrebbe essere più attento perché l’altra volta è stata benevola nei suoi confronti. Dovresti aggiustare il tiro”, dice Gemma. La dama di Torino, poi, aggiunge: “Non hai rispetto, hai detto che se non fa una cosa te ne vai. E’ ricattatoria la tua posizione. Ti senti molto forte nei suoi confronti perché se vieni a corteggiare una donna cerchi anche di adattarti alle sue esigenze. Se ci tieni stai a casa. Datti una regolata perché hai a che fare con una donna e una mamma ma che figuro si prospetta con te? Stare a casa a piangere tutte le sere?”, sbotta ancora Gemma mentre Gianni lascia il beneficio del dubbio a Mario chiedendosi il motivo per cui Ida non lo elimini (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterna con Mario "Sono libera sentimentalmente. Se avessi voluto Alessandro..."

Ida Platano furiosa per le segnalazioni su Mario Cusitore

Ida Platano furiosa nella puntata di Uomini e Donne del 7 febbraio. Maria De Filippi apre la puntata odierna del dating show facendo entrare in studio Brando e Ida Platano e lasciando immediatamente la parola alla tronista. “Mi sono rotta le palle perché continuano ad arrivare segnalazioni su Mario. Mi ha contattato una ragazza con cui hai cominciato a chattare a novembre e a cui hai chiesto se poteva aiutarti a partecipare all’Isola dei Famosi. Sei anche andato sotto casa sua e vi siete sentiti fino a tre settimane fa”, sbotta Ida. “Io non ho alcuna intenzione di cambiare la mia vita per te. Sono sempre andato a ballare”, replica Mario.

IDA PLATANO E MARIO CUSITORE, UOMINI E DONNE/ Tina sbotta: "Sei un libertino". Poi bacio in studio

“Pensi che non mi dia fastidio quello che sto vedendo? Io ho paura di aprire Instagram per i numerosi video che mi inviano. Tu sei qua per me o per fare un’esperienza? Se tu fai queste cose fuori di me non te ne frega niente. Nei video parli all’orecchio delle ragazze, ti fai accarezzare”, sbotta ancora Ida. “Ma non rompere le palle. Esci con questi qua e lasciami a casa”, ribatte infastidito Mario.

La spiegazione di Mario Cusitore a Ida Platano

Mario Cusitore, poi, stanco di essere attaccato, chiede ad Ida Platano di svelare il nome. “Non la sento da ottobre, non ci siamo mai visti e non so neanche dove abita”, sbotta Mario dopo aver saputo il nome. “Se mi credi bene altrimenti me ne vado”, dice ancora il corteggiatore. Maria De Filippi decide così di mandare in onda uno dei tanti video ricevuti da Ida in cui Mario è in discoteca mentre parla con una ragazza. “Ti fai accarezzare, ti fai toccare e siete belli stretti. Ora mi dirai che è una tua amica come quella che c’era a Natale“, dice Ida dopo aver visto nuovamente il video.

“La ragazza mi ha detto che vi siete baciati, dune volte e stiamo parlando di dicembre e gennaio”, dice ancora la tronista. “Non l’ho mai baciata, non so neanche dove abiti. Se ci credi bene altrimenti non posso farci nulla”, si difende Mario che poi decide di lasciare lo studio visibilmente infastidito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA