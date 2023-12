Ida Platano, Uomini e Donne/ Nuova esterna con David ma sorgono i primi dubbi

Ida Platano e la conoscenza con David Mesa

Il percorso di Ida Platano sul trono di Uomini e donne è cominciato da poche settimane, ma comincia a regalare colpi di scena al pubblico del dating show di canale 5. Dopo aver discusso con Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, tornato in trasmissione per rimettersi in gioco dopo l’addio alla stessa Ida, la tronista ha cominciato a conoscere i suoi corteggiatori. Tra tutti, quelli che hanno subito attirato la sua attenzione sono David e Mario. Il primo, un 37enne cubato, ha colpito Ida per il sorriso e la solarità.

David, durante la prima esterna, ha subito cominciato a corteggiarla inondandola di complimenti e ammettendo di avere nei suoi confronti una forte attrazione. Ida, pur apprezzando l’atteggiamento del corteggiatore, ha evitato di avere un contatto fisico volendo procedere a piccoli passi.

I dubbi di Ida Platano su David

L’atteggiamento di David, tuttavia, non convince Tina Cipollari con cui il corteggiatore ha avuto una discussione e la stessa Ida che, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre, al centro dello studio, ammette di non essere totalmente convinta dell’interesse di David.

Se con Mario, le esterne successive alla prima hanno confermato la voglia di Ida di conoscerlo ancora meglio, con David, sembra che l’iniziale entusiasmo stia scemando. Come risponderà David ad Ida? Riuscirà a sciogliere tutti i dubbi della tronista e a riconquistare la sua fiducia?











