IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Feeling con Ilie: “É carino”. Tina: “Sii più chiara…”

Ida Platano si accomoda al centro dello studio di Uomini e Donne per parlare del rapporto con Ilie. Il cavaliere spiega di stare davvero bene con la dama la quae ammette di non avere un grande trasporto fisico, ma di stare bene con lui. “E’ carino e sensibile”, spiega la dama. “C’è stato un approccio fisico?”, chiede Gianni Sperti ricevendo una risposta negativa. “Quando parli di lui pare che tu stia parlando di un amico”, commenta Gianni. “Ma perchè non sei più chiaro? Quando Gianni ti ha fatto la domanda non l’hai smentito“, commenta Tina che non crede all’interesse della Platano per Ilie.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano tornano insieme a Uomini e donne?/ "Non commettere gli stessi errori..."

Riccardo Guarnieri, al centro dello studio per parlare della sua conoscenza con Gloria, chiede ad Ida se sia attratta fisicamente da Ilie. “Non ancora, ma mi attrae mentalmente”, siega Ida. Anche Ilie conferma la presenza di una forte attrazione mentale spiegando di non essere ancora pronto a baciarla (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida e Riccardo tornano insieme a Uomini e Donne?/ Lui: "Emozionato quando l'ho vista"

Ida Platano, attrazione mentale con Ilie

Ida Platano, dopo aver mostrato la propria emozione per il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri che, dopo aver rotto il ghiaccio, ha cominciato la sua nuova avventura a Uomini e Donne uscendo con una nuova signora, sta portando avanti la conoscenza con Ilie, il cavaliere 47enne romano giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla? Dopo il primo appuntamento che aveva spinto ida ad andare avanti con Ilie, la dama del trono over non ha più parlato della sua nuova frequentazione a causa dell’assenza del cavaliere in studio. Cosa accadrà oggi?

Riccardo Guarnieri difende Ida Platano/ Gianni difende lui e Tina sbotta: "Schifata…"

Nel corso della nuova puntata del programma di Maria De Filippi, Ida potrebbe accomodarsi al centro dello studio per raccontare nuovi dettagli della sua conoscenza con Ilie. I due si frequentano ancora o hanno messo un punto alla loro conoscenza? Lo scopriremo tra poco.

Ida Platano e le importanti parole di Ilie

In attesa di scoprire tutti i dettagli del rapporto tra Ida Platano e Ilie, quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato proprio della dama. “Nel momento in cui ho capito come è fatta ho pensato che avrei voluto corteggiarla e ho chiamato la trasmissione […] Certo, ha delle reazioni anche di pancia perché è una persona passionale, tuttavia considero il percorso di Ida molto lineare: ha ben chiaro ciò che vuole […] Sono estremamente convinto di essere compatibile con lei”, ha detto il cavaliere.

Ida ha sempre spiegato di voler un uomo presente accanto e che sia disposta, in futuro, a trasferirsi a Brescia dove vive lei. A tal proposito, Ilie ha dichiarato: “Le relazioni a distanza non mi fanno paura, anche se quando mi innamoro tendo ad annullare le distanze: per amore sono pronto a spostarmi dalla mia città senza alcun problema”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA