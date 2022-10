IDA PLATANO, PIANGE PER RICCARDO: LITE A UOMINI E DONNE/ “Ti avrei dato l’anima”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, duro scontro a Uomini e Donne

Ida Platano riparte con Claudio e Giuseppe. “Mi sono fatta sentire poco in questa settimana”, racconta la dama al centro dello studio. Poi ieri ho preso un caffè con Giuseppe e ho accettato di bere qualcosa con Claudio. “Mi piacciono entrambi. Con Claudio ho riso tanto ed è tutto più passionale. Lui ha anche cercato il contatto fisico. Con Giuseppe abbiamo parlato soprattutto dei nostri figli”, aggiunge Ida che sceglie di continuare a conoscere entrambi. Di fronte ad Ida, poi, si siede Riccardo Guarnieri con cui ha discusso al termine della scorsa puntata. “Tira fuori la mer*a che hai dentro. La devi smettere di dire che io ti ho fatto diventare così. Tu non hai mai superato niente. Ho sempre sperato in un ritorno. Quando dici che hai passato le pene dell’inferno quando io ti avrei dato l’anima”, sbotta Ida in lacrime nel video trasmesso da Maria De Filippi.

“Ora sto meglio. Non ce l’hai mai fatta a fare un passo in più. L’ultima volta, in quella telefonata di maggio, dovevi dimostrarmi che volevi un ritorno. Io oggi ho bisogno di un uomo che mi dimostra di avere gli attribuiti. Io sono sempre stata sicura di me e certe volte mi aspettavo che tu avresti preso la situazione in mano con le pal*e. Oggi dico basta”, sbotta in studio Ida. “Non ti devo dimostrare più niente”, conclude Riccardo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano di nuovo protagonista della puntata di Uomini e Donne. Nel corso dell’appuntamento in onda oggi, Ida Platano si accomoderà al centro dello studio per conoscere un nuovo pretendente. Avrà un colpo di fulmine? Ida tornerà al centro dello studio dopo la scelta di chiudere definitivamente con Alessandro Vicinanza con cui ha provato a ricostruire un rapporto uscendo nuovamente insieme. Dopo aver capito di non poter avere un futuro con lui, la dama ha deciso di chiudere e oggi si tufferà in una nuova conoscenza. Chi si presenterà in studio per conoscere e corteggiare Ida? La dama avrà un colpo di fulmine o deciderà di prendersi del tempo?

Ida, inoltre, nel corso della puntata, sarà protagonista anche dell’ennesima discussione con Riccardo Guarnieri con cui le frecciatine non mancano mai.

Come svelano le anticipazioni della nuova puntata della trasmissione di Maria De Filippi pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Ida sarà anche la protagonista dell’ennesima discussione con Riccardo. Tra i due non mancheranno critiche e ripicche e, nella discussione, sarà coinvolta anche Gemma Galgani, molto amica di Ida e che ha vissuto da vicino tutte le fasi della storia tra la dama e il cavaliere, oggi finita definitivamente.

Cosa scatenerà l’ennesima lite tra l’ex coppia? Gianni Sperti e Tina Cipollari dalla parte di chi si schiereranno? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata che regalerà, come sempre, grandi sorprese.











