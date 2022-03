Ida Platano, Uomini e Donne/ Nuovo pretendente dopo l’addio ad Alessandro?

Ida Platano, addio definitivo ad Alessandro

Dopo aver frequentato a lungo Alessandro Vicinanza con cui sperava di costruire una storia importante, Ida Platano, di fronte ad alcune atteggiamenti non conformi alla sua visione dell’amore, ha deciso di chiudere definitivamente la storia. Ida non ha mai nascosto di volere accanto un uomo con cui fare progetti. Alessandro, invece, ha sempre ribadito di non essere pronto per una convivenza e un trasferimento a Brescia e le incomprensioni, giorno dopo giorno, si sono trasformate in fratture insanabili.

“Se lui non decide allora decido io. Ho bisogno di un uomo che abbia gli attributi e adesso basta”, ha detto Ida in una delle ultime puntate di Uomini e Donne. Una decisione che chiude un capitolo sentimentale nella vita di Ida che, tuttavia, sarebbe pronta a voltare pagina.

Ida Platano volta pagina?

Cosa accadrà, ora, nella vita di Ida Platano? La dama che oggi, mercoledì 30 marzo spegne 41 candeline, non smette di credere nell’amore e, nonostante le numerose delusioni sentimentali che ha dovuto affrontare da quando partecipa a Uomini e Donne, sarebbe pronta a ricominciare. Secondo le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Ida conoscerà presto un nuovo pretendente.

La Platano, infatti, è una delle dame più belle e corteggiate del trono over. Il nuovo cavaliere arriverà in studio nel corso della puntata di oggi del dating show di canale 5 per incontrare Ida? La Platano deciderà di voltare definitivamente pagina cominciando una nuova frequentazione? Lo scopriremo nel corso della puntata.

