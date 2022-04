Ida Platano, Uomini e Donne/ Nuovo pretendente e scontro con Tina Cipollari?

Nuova conoscenza per Ida Platano a Uomini e Donne?

Chiusa la conoscenza con Ilie che ha raccontato i motivi della fine della frequentazione, Ida Platano non sta uscendo con nessuno. La dama del trono over che, nella puntata di Uomini e Donne di ieri ha spiazzato tutti con un look insolito, continua ad aspettare il grande amore. Con la presenza di Riccardo Guarnieri in studio, tuttavia, ida si concede spesso dei balli con lui alimentando dubbi sul loro rapporto. Entrambi, però, hanno più volte spiegato di non voler ricominciare a frequentarsi e, se Riccardo sta conoscendo altre dame, Ida è ancora in attesa.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri smascherati da ex UeD/ "Non tornano i conti"

Per la dama, dunque, arriverà presto un nuovo pretendente? Da sempre una delle dame più amate e corteggiate, Ida incontrerà sicuramente presto dei ragazzi pronti a corteggiarla e a conquistarla. Quel momento arriverà proprio oggi?

Ida Platano, nuovo scontro con Tina Cipollari

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Ida dovrebbe essere la protagonista di un durissimo scontro con Tina Cipollari. Il motivo di tale scontro non si conosce ancora, ma si sa che sarà durissimo e che porterà Ida alle lacrime.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sentivano?/ A Uomini e Donne negano, ma...

Non è la prima volta che tra la bionda opinionista e la dama del trono over ci sono discussioni. Nelle scorse settimane, più volte, la Cipollari ha criticato Ida per il suo atteggiamento con Alessandro Vicinanza e, recentemente, per quello con Riccardo Guarnieri. Lo scontro sarà scatenato da quest’ultimo?

LEGGI ANCHE:

Ilie Maneschi "Ecco perché sono sparito da Uomini e Donne"/ "Con Ida siamo usciti e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA