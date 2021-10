IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Marcello: “Non sono riuscito a lasciarmi andare”

Dopo un gesto di Ida Platano, Marcello aveva deciso di dare una nuova possibilità alla dama. Ida e Marcello si sono sentiti e visti nuovamente, ma qualcosa non è andato nel migliore dei modi. “Marcello mi ha detto che non è libero del tutto”, afferma la dama. “Non ho la testa da un’altra parte quando lei dice che non sono del tutto libero. Sicuramente parla di uno stato d’animo” – ribatte Marcello. Ida ribadisce di aver sentito un blocco da parte di Marcello il quale conferma la sensazione della dama spiegando come il tutto sia dovuto al suo stato d’animo. “Io ho sentito emozioni con lei, ma non sono riuscito a lasciarmi andare”, conclude il cavaliere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nuovo confronto tra Ida Platano e Marcello

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuova occasione per Ida Platano per fare il punto sul proprio rapporto con Marcello. Sin dall’inizio della stagione, la dama, tornata in trasmissione dopo aver superato la delusione per la fine della storia con Riccardo Guarnieri, si è concentrata sulla conoscenza con Marcello. Inizialmente, tutto è andato per il meglio, ma dopo un momento d’intimità vissuto, Ida non ha nascosto di avere dubbi e perplessità non gradendo alcuni suoi atteggiamenti valutati troppo “distaccati”.

In studio, Ida e Marcello si sono confrontati più volte. Tuttavia, nessuno dei due ha fatto un passo indietro e la storia pare sia giunta ai titoli di coda, ma sarà davvero così? Ida Platano ha dimenticato davvero Marcello o deciderà di concedergli un’altra possibilità?

Ida Platano e Marcello, tutto finito a Uomini e Donne?

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne tra Ida Platano e Marcello? La dama e il cavaliere del trono over si accomoderanno al centro dello studio per la resa dei conti definitiva? Negli scorsi giorni, Ida ha avuto anche una discussione con Marika la quale ha svelato di aver ricevuto il numero di Marcello.

Il cavaliere, dunque, ha deciso di chiudere definitivamente con Ida preferendo conoscere altre dame del parterre femminile? Ida, invece, si è lasciata andare ad alcuni apprezzamenti nei confronti di Diego, uno dei nuovi cavalieri del parterre che con la sua schiettezza ha già conquistato pubblico e opinionisti.

