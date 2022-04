Ida Platano, Uomini e Donne/ Risponde a Tina Cipollari? “Vivere come cavolo ci piace”

Ida Platano attaccata da Tina Cipollari a Uomini e Donne

Ida Platano continua a far parlare di sé fuori e dentro lo studio di Uomini e Donne. La dama del trono over continua a essere sfortunata in amore: dopo la fine della relazione burrascosa con Riccardo Guarnieri, ha frequentato Marcello, Diego Tavani e Alessandro Vicenza, con cui ha chiesto da poco la conoscenza nonostante avesse iniziato a provare forti sentimenti. Inoltre Ida è stata travolta da numerose critiche per il suo avvicinamento a Riccardo Guarnieri, che in passato l’ha fatta soffrire. L’opinionista Tina Cipollari non ha risparmiato dure critiche alla dama di Brescia: “Sei stupida, frivola come donna, non capisce nemmeno i paragoni, ti è rimasto qua. Sei faticosa” e “Purtroppo sei superficiale, non sai cos’è la sofferenza reale, perché pensare che io ti faccio dei danni”, sono stati alcuni degli attacchi di Tina, che hanno portato Ida alle lacrime.

Ida Platano attende l’amore e risponde all’opinionista

Ma Ida Platano può sempre contare sul supporto dei suoi numerosi follower, che continuano a invitarla a proseguire per la sua strada senza dare troppo peso alle critiche. Proprio al messaggio di una fan che le suggeriva di vivere come gli pare, la dama ha risposto così su Instagram Stories: “Buongiorno, buongiorno sti cavoli, vivere come cavolo ci piace”. Una frecciatina a Tina Cipollari? Nonostante tutto Ida Platano continua a sperare di trovare il suo principe azzurro a Uomini e Donne e per questo ha condiviso con i suoi fan una frase di Paolo Bonolis: “Si attende un amore, si attende una parola, si attende un gesto, si attende un appuntamento, si attende una guarigione. Bisogna saper attendere, senza la frenesia contemporanea, le cose si assaporano anche nell’attesa. E poi ci vuole pazienza anche nei rapporti…”.

