Ida Platano, Uomini e Donne/ rivelazione choc “Mi vedo con un altro figlio”

Ida Platano ha a poco a poco conquistato il titolo di dama più chiacchierata di tutto il Trono Over di Uomini e Donne. Le voci sulla donna sono decisamente aumentati da quando Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ingresso all’interno dello studio di Uomini e Donne. Ida, non si è risparmiata ed ha subito confessato la sua opinione sul corteggiatore pugliese e sulla sua frequentazione con Gloria e si è lasciata andare anche ad una confessione su una possibile gravidanza.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri non ha lasciato indifferenti né gli spettatori né gli opinionisti. I due all’interno del programma hanno ritrovato un certo feeling e la donna non riesce a nascondere la gioia di poter parlare nuovamente con l’uomo che considera essere l’amore della sua vita, mentre l’uomo cerca di tenere a bada l’entusiasmo e si contraddice commentando tutte le decisioni della tronista.

Ida Platano smentisce il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Ida Platano confessandosi alle pagine di Uomini e Donne magazine la donna, durante l’intervista si è lasciata andare ad una confessione su un rinnovato desiderio di maternità: “Da qui a cinque anni mi vedo con un altro figlio. Riccardo ed io non abbiamo desiderato un figlio, c’erano tanti progetti, tra cui anche l’idea di un bimbo nostro”.

La donna ha anche ribadito di non aver mai sentito l’ex compagno in questi anni: “Non ho mai sentito Riccardo da quando è uscito da casa mia, ed era la primavera del 2020, dopo il primo lockdown. Avevo provato a scrivergli nei mesi seguenti ma non ha risposto, da lì non l’ho mai più sentito né per telefono né per messaggio”.

