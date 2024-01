Ida Platano, Uomini e Donne/ Segnalazione su Mario “Mi è stato detto di stare attenta e che mi farà soffrire”

Ida Platano e l’esterna con Mario Cusitore

Nella puntata di Uomini e Donne del 9 gennaio, Ida Platano torna al centro dello studio per rivivere l’esterna con Mario Cusitore. Il corteggiatore si lascia andare ad una confessione svelando di aver avuto vissuto dei momenti complicati con la sua famiglia. In esterna, poi, Ida confessa di aver ricevuto una segnalazione su di lui: “Ho ricevuto un messaggio da parte di un uomo che faceva parte del parterre e mi ha detto di stare attenta e che mi avrebbe fatto soffrire”. In studio, poi, ida sottolinea di non aver dato peso al messaggio conoscendo il mittente del messaggio stesso.

Barbara De Santi, così, chiede di intervenire: “Una persona che conosco e di cui mi fido molto mi ha detto che Mario sta davvero cercando una persona con cui costruire qualcosa“.

Ernesto Russo e David Mesa contro Mario Cusitore

Dopo aver visto l’esterna di Mario e Ida Platano, in studio, Ernesto Russo e David Mesa puntano il dito contro il corteggiatore. “Una persona che sta conoscendo un’altra persona non parla continuamente di sè, ma cerca di conoscere anche chi ha di fronte e invece non ti ha chiesto neanche cosa ti piace”, sbotta in studio Ernesto. David si dice d’accordo con David e pone una serie di domande a Mario chiedendogli il nome e l’età del figlio di Ida. Di fronte alle risposte esatte di Mario, David resta in silenzio.

La Platano, da parte sua, ribadisce di essere molto interessata a Mario che, dagli altri corteggiatori, viene accusato di seguire un copione. Mario, però, non si scompone e alla fine del confronto Ida sceglie di ballare con lui.











