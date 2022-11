Ida Platano uscirà da Uomini e Donne con Alessandro?/ In molti pensano a strategie

Ida Platano, con Alessandro è amore o strategia? Le ipotesi

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono finalmente ritrovati; il cavaliere ha deciso di archiviare la frequentazione con Roberta Di Padua e proseguire con la parrucchiera di Brescia. I due sono stati più volte paparazzati per le strade, intenti a scambiarsi coccole e tantissime tenerezze. La passione sembra non mancare e neanche i sentimenti, allora perchè non escono da Uomini e Donne?

IDA PLATANO PIANGE A UOMINI E DONNE/ Crollo dopo lite con Riccardo e Roberta...

Secondo la ricostruzione di Nuovo Tv, Ida Platano e Alessandro sarebbero prossimi ad uscire dal dating show per vivere fuori la loro storia d’amore. C’è una parte del pubblico, però, molto più maliziosa, che pensa che questo non avverrà. La parrucchiera, secondo queste considerazioni, starebbe cercando una motivazione plausibile per non uscire con il cavaliere e rimanere nel programma. Una strategia che, secondo molti, farebbe la fortuna dei volti storici del programma come Gemma Galgani. Ida Platano è, proprio come la sua amica torinese, molto apprezzata dal pubblico ;che intenda rimanere in studio per la fama?

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 ottobre: colpo di scena tra Ida e Federica

Ida Platano mette da parte Riccardo Guarnieri per Alessandro

Intanto ad appassionare il pubblico di Uomini e Donne, è la dinamica tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Come fa notare il settimanale Nuovo TV, nonostante le cose con Alessandro vadano bene la parrucchiera non rimane indifferente al suo ex.

Il cavaliere pugliese è, dunque, un tassello importante nella possibile uscita di Ida Platano dallo studio di Uomini e Donne? Intanto, Riccardo si lecca le ferite e prova a salvarsi in corner uscendo con la sua ex, Roberta Di Padua. La loro frequentazione ha suscitato una forte reazione nella parrucchiera bresciana, che in studio è sbottata contro i due. Che sia tutta una ripicca verso Ida e Alessandro? Tutti si chiedono se la dama riuscirà a lasciarsi completamente alle spalle Guarnieri e vivere la sua storia d’amore con Vicinanza.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA/ Lite a Uomini e Donne con Roberta: "Il bacio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA