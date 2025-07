Ida Platano si gode le vacanze da single in Sardegna ma è comunque in dolce compagnia. Ecco chi è con lei.

Vacanze da sogno per Ida Platano che, per qualche giorno, ha messo da parte il lavoro, per rilassarsi, riposarsi e trascorrere le proprie giornate al mare. Siciliana ma residente a Brescia dove vive e lavora, appena ne ha la possibilità, Ida corre subito al mare e anche quest’anno ha scelto di rilassarsi in Sardegna, esattamente come aveva fatto la scorsa estate.

Ufficialmente single, Ida non è da sola ma ha scelto di trascorrere le vacanze con il suo grande amore, il figlio Samuel. Sempre bellissima e in perfetta forma, sulle splendide spiagge della Sardegna, Ida sta distribuendo il suo sorriso e il suo entusiasmo per la vita.

Tra una canzone e l’altra, tra un bagno e una passeggiata, Ida sfoggia anche il suo fisico in perfetta forma dopo un anno di allenamento. Nonostante non sia fidanzata, dunque, Ida è circondata dall’amore non solo del figlio Samuel, ma anche delle persone che sya incontrando in questa vacanza.

Ida Platano e il probabile ritorno a Uomini e donne

Con il cuore libero, Ida Platano non ha chiuso le porte all’amore anche se, in questo momento, non lo sta cercando. Serena e felice, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne si sta godendo la sua vita ma non è da escludere che, in futuro, possa tornare nuovamente a cercare l’amore in tv. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, infatti, un ritorno nel programma di Ida Platano non è affatto da escludere.

Ida potrebbe tornare come dama del trono over nel corso della stagione. Un suo ritorno già a settembre sembrerebbe da escludere, ma nel corso dei mesi, la redazione di Maria De Filippi potrebbe decidere di puntare davvero su di lei per appassionare il pubblico che ha sempre seguito con molto interesse le sue vicende sentimentali.

