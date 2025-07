Ida Platano reagisce ancora con stile alle offese choc ricevute sui social nelle ultime ore: l’ex volto di Uomini e Donne replica con ironia.

Ida Platano sembra essere una calamita per l’odio ingiustificato; orde di haters continuano a riversarsi sui profili social dell’ex dama di Uomini e Donne mettendosi in evidenza con insulti beceri e offese choc. Le parole possono ferire più delle azioni ma qualcuno – fin troppi – sempre sul web, sembra ignorare i rischi che si celano dietro una condotta del genere. La Platano ha fortunatamente le spalle larghe; già in più occasioni si è distinta per repliche da applausi e capacità di gestire gli attacchi che in rete sono certamente più pungenti delle diatribe che può aver vissuto nel dating show di Canale 5.

Come racconta Today, nuovamente Ida Platano si è ritrovata a dover fare i conti con commenti carichi di odio e cattiveria ai suoi danni. Spesso la sua reazione è il silenzio, quando l’ignoranza critica, l’intelligenza osserva e ride; recita così un noto modo di dire e sicuramente l’ex volto di Uomini e Donne avrà ben compreso quanto sia futili dare attenzioni o mettere in risalto soggetti che si divertono a denigrare per il mero di gusto di farlo e non con cognizione di causa.

Ida Platano dà le spalle agli haters: l’ex tronista di Uomini e Donne risponde con ironia agli ennesimi attacchi sui social

In ogni caso, anche l’ironia può essere un’arma a proprio vantaggio per rispondere a beceri insulti e offese choc; Ida Platano, dopo le nuove invettive ricevute, ha infatti deciso – letteralmente – di dare le spalle agli hater che puntualmente si riversano sui social per professare cattiverie gratuite. Una foto del ‘lato B’ accompagnato dalla didascalia che recita: “Risposta”, con tanto di faccina irridente. Lo scatto ritrae l’ex volto di Uomini e Donne al mare; come a dire: “Voi offendete, io mi godo le vacanze”. Non sarà né la prima né l’ultima volta per Ida Platano alle prese con offese irripetibili, certo è che il suo modo di agire e reagire è ancora una volta da elogiare; in rare occasione ha perso anche le staffe, giustamente, ma il più delle volte riesce a farsi scivolare la cattiveria altrui.