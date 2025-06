Da Amici a Uomini e Donne, la scalata di Ida Provenzano: "Ero lì per caso, oggi gestisco i programmi più amati di Maria De Filippi".

Sapete chi è Ida Provenzano? Sicuramente si tratta di un nome che vi sarà familiare, specialmente se pensate ai programmi di Maria De Filippi. Ebbene sì, perchè la donna è il vero braccio destro della regina di Mediaset, occupandosi ogni giorno di gestire tutti i suoi programmi al meglio che può garantendo sempre un servizio impeccabile a quello che va in onda. Originaria di Cosenza, ha iniziato a familiarizzare con gli studi di Canale 5 dal 2002, quando per puro caso fu scelta da Maria per essere parte del pubblico di Amici.

Tutto è successo in modo molto veloce, dato che Ida Provenzano aveva semplicemente accompagnato una sua amica a fare il provino per far parte del pubblico: “Io l’ho solo accompagnata, ho preso la parola durante una discussione… e hanno scelto me“, ha detto la donna. All’epoca Ida Provenzano studiava Giurisprudenza e il suo sogno era quello di diventare magistrato. Eppure, Maria De Filippi vedendo la sua eloquenza l’aveva invitata a lavorare insieme a lei: “All’inizio dissi di no, per paura. Tornai a casa a Cosenza e ne parlai con mio padre. Alla fine ho accettato. Da lì, non mi sono più fermata“.

Ida Provenzano parla di Maria De Filippi: “Donna empatica, con lei puoi sempre parlare“

Ida Provenzano è il braccio e in parte la mente dietro a tutti i programmi firmati Maria De Filippi. Inizialmente era stata inserita per aiutare dietro le quinte, ma dopo la gavetta durissima è diventata una figura fondamentale per la Fascino. Lei si occupa di gestire tutta la parte pratica, dove serve essere veloci e mantenere il controllo. Ad esempio, programmi come Temptation Island o Uomini e Donne, la vedono in azione nel risolvere problemi durante le registrazioni, dove serve di certo un bel sangue freddo.

“Niente è lasciato al caso“, spiega Ida Provenzano, “ma in questi programmi nessuno è forzato a fare nulla. Sono veri, nel bene e nel male“. Su Maria De Filippi spende solo belle parole definendola una persona empatica e vicina ai giovani: “Con lei puoi parlare in qualsiasi momento“. Ida resta estremamente legata alla sua Calabria, e appena può fa ritorno a Popilia, paese nel cuore della regione.