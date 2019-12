Idee regalo di Natale/ Doni originali sotto l’albero per lui e per lei

Il 25 dicembre si avvicina ed è partita la caccia all’ultimo acquisto, ma quali sono le idee regalo di Natale migliori? Siamo pronti a fare gli auguri di buone feste ai nostri cari ed agli amici, ma il Natale è la festa dei doni e per questo motivo proviamo a scoprire quali sono i presenti di tendenza per stupire. Fare un regolo originale non è difficile come sembra ed è possibile anche stupire senza sborsare tantissimi soldi. Tante idee low cost, basti pensare a un bel libro o ad una collezione di film, da poter vedere con lui/lei. Oppure qualcosa per la casa: negli ultimi tempi c’è stata un’impennata di richieste per le piantine da salotto, utili per dare un “tocco” di verde alla propria abitazione. In caso di familiari-amici amanti di tè e tisane, perché non pensare a una gamma di tazze particolari? Senza dimenticare una delle idee più carine: la tazza con il porta biscotti.

IDEE REGALO DI NATALE: GLI ACQUISTI LAST MINUTE

Passato agli archivi il Black Friday, è possibile ricorrere a ottime offerte e promozioni nel campo della tecnologia. Alcune idee regalo per Natale infatti portano verso smartphone e pc, senza dimenticare accessori originali. Per chi non riesce a stare senza telefono e deve spesso ricorrere al caricabatterie portatile, è possibile regalare una batteria esterna con forme particolari: tra le altri, citiamo le batterie a forma di fantasma, unicorno o rossetto. Un altro presente molto utile per queste ultime battute pre-natalizie è il gioco da tavolo: dal classico Monopoli a Cluedo, passando per Trivial Pursuit e Forza 4, fino ai più “moderni” Disney Villainous e I ciarlatani di Quedlinburgo. Un pensierino low cost da donare al proprio compagno o alla propria compagna è un telo tascabile e impermeabile, ideale per trascorrere pomeriggi al parco o per organizzare un picnic.

IDEE REGALO DI NATALE: METE PER UN VIAGGIO

Una delle idee regalo di Natale più sfruttate è sicuramente quella dei viaggi, ma la domanda che bisogna porre è: dove andare in questo periodo? Tra la ricerca di voli low cost e mete calde, ma anche da vedere e scoprire, è possibile organizzare una gita all’estero a prezzi abbastanza contenuti: anche grazie al clima migliore, la Spagna è sicuramente una delle mete più interessanti. Qualche esempio? Da Tenerife a Lanzarote, passando per Fuerteventura. Per i più audaci c’è l’ipotesi Cuba, senza dimenticare Capo Verde. Per chi non vuole badare a spese, invece, consigliamo Maldive e Dubai. Nulla di soddisfacenti sin qui? Passiamo ai regali un po’ più tradizionali ma sempre graditi: tra gli altri citiamo una serata a teatro, un concerto, un biglietto per il cinema o ancora uno skipass per andare a sciare e un accesso alle terme.



