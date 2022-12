Idee regalo di Natale last minute per ogni budget/ Cesti natalizi, gift card e…

Manca ormai pochissimo a Natale e all’atteso scambio dei doni! I bambini non vedono l’ora di scartare i regali e scoprire cosa si nasconde sotto gli strati di carta colorata e fiocchi luccicanti, mentre gli adulti possono finalmente rilassarsi e dichiarare conclusa la corsa al regalo. Cosa fare però se vi accorgete di aver dimenticato qualcuno o se avete ricevuto un invito imprevisto?

Il nostro suggerimento è di stilare sempre una lista accurata delle persone a cui dovete (o volete) fare un regalo di Natale, ma può sempre capitare l’imprevisto a cui si vuole porre rimedio senza fare una figuraccia. La soluzione più comoda per un regalo di Natale last minute e immediato è la gift card, un buono sconto acquistabile comodamente online in qualsiasi momento, ma spesso è preferibile presentarsi con un pacchettino anziché con un foglio stampato o una tesserina in una busta. Una soluzione sempre efficace e di sicuro effetto è il cesto natalizio colmo di prodotti adatti alle feste, come il panettone, lo spumante e il cioccolato, ma esistono anche varianti più ricche e varie che possono comprendere pacchi di pasta, sughi pronti, insaccati e taralli o grissini. Li potete reperire facilmente nei supermercati oppure li potete comporre personalmente acquistando un cesto di vimini o legno in un negozio di articoli per la casa e riempirli di prodotti alimentari oppure di decorazioni per l’abitazione.

Idee regalo di Natale last minute: mix per risotti e torte, set di candele e non solo

Che sia per gli amici, i parenti che abitano lontano o per i conoscenti che ci invitano all’ultimo in vista del Natale, trovare il regalo last minute perfetto non è facile, ma abbiamo ancora qualche utile consiglio per aiutarvi. Se non volete puntare sull’abbigliamento, perché non conoscete i gusti e la taglia del destinatario, potete restare sempre in ambito alimentare scegliendo dei mix già pronti. Ne esistono di ogni tipo e permettono di preparare una varietà di prodotti, dai risotti alle torte, dai biscotti fino ai drink. Spesso sono venduti in confezioni di vetro o metallo che renderanno il regalo ancora più bello e apprezzato. Anche un set di candele natalizie può essere la scelta vincente per un regalo di Natale last minute, perché renderà la casa del vostro ospite ancora più gioiosa. Vi basterà recarvi nel supermercato più vicino oppure in un negozio di articoli per la casa e avrete l’imbarazzo della scelta! Cosa fare però se i negozi sono già chiusi e non avete abbastanza tempo per effettuare un ordine online?

Avete bisogno di un regalo di Natale last minute ma non potete acquistarlo, vuoi perché non c’è più tempo o perché i negozi hanno già abbassato le serrande. In questo caso, la scelta migliore che potete fare è dedicarvi al fai da te. Potete preparare dei semplici e simpatici biscotti natalizi, da donare all’interno di un sacchetto natalizio, oppure dei salatini se non siete pratici di pasticceria. Un bel regalo last minute può essere anche un semplice biglietto di auguri elegante ed elaborato, per il quale potete lasciarvi ispirare dalle mille idee e tutorial pubblicati su Pinterest.











