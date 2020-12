IDEE REGALO/ I vantaggi delle stampe su tela online

Sebbene ai giorni d’oggi, per via dell’incessante propagarsi della tecnologia, è possibile avere a disposizione una grandissima quantità di foto digitali, la stampa tradizionale rimane comunque il modo migliore con il quale si riesce a rendere più vivido un particolare ricordo di viaggio, ricorrenza, amicizia e molto altro ancora.

Inoltre con lo sviluppo delle nuove tecniche il prodotto finale che si va a ottenere è sempre più di maggior qualità, in quanto vengono utilizzati dei colori ad acqua capaci di mettere in risalto sempre meglio i colori dei ritratti. Per le stampe su tela sono disponibili modelli sempre più differenti capaci di andare incontro alle esigenze di chiunque.

Grazie al servizio di stampe online, potrai creare delle opere totalmente personalizzate, in quanto ti permette di scegliere la foto che desideri e di modificarla a tuo piacimento. Un prodotto del genere può rappresentare anche un bellissimo regalo da dedicare ad una persona speciale.

Quadro con cornice in legno classica

Questa stampa su carta fotografica ti permette di poter scegliere una finitura opaca effetto soft touch/lucida che verrà, poi, montata su plexiglass oppure tela su cotone a seconda della preferenza.

Sul sito di Photosi la cornice in legno è disponibile in colore bianco, legno naturale oppure nero.

Puoi, inoltre, scegliere tra 14 diversi formati disponibili e richiedere i chiodi adesivi, che renderanno più facile appenderlo ovunque.

Quadro con cornice in legno metallizzata

Questa versione ti offre le stesse opzioni di quella con cornice in legno classica, solo che in questo caso la cornice delle tue stampe su tela sarà metallizzata ed è disponibile in oro, argento e bronzo.

È perfetta se desideri osare un po’ ed aggiungere un tocco di brio alle tue pareti.

Quadro con profilo sottile

Si tratta di un progetto tanto essenziale quanto elegante, in quanto questa stampa su quadro è caratterizzata da una sottile cornice in legno color nero, bianco oppure legno naturale.

Potrai anche scegliere tra sei formati differenti con o senza chiodi adesivi.

Quadro con passepartout scrivibile

Il passepartout scrivibile permette di personalizzare ulteriormente la tua creazione, in quanto è possibile aggiungere delle dediche o dei pensieri scritti a mano.

Sono disponibili due formati con cornice in colore nero, bianco oppure legno naturale, mentre la stampa fotografica è opaca.

Set di quadri

I set di quadri consentono di arredare le pareti con delle vere e proprie composizioni di tre, quattro o sei elementi.

Le colorazioni delle cornici possono essere classiche oppure metallizzate, mentre la stampa sia su carta opaca, sia su tela oppure lucida montata su plexiglass.

Puoi infine scegliere se aggiungere o meno il passepartout.

Tutti i vantaggi delle stampe

Le stampe personalizzate offrono l’opportunità di dare un tocco originale ad ogni quadro, poiché, prima di confermare l’ordine, ti permettono di dare sfogo alla tua creatività attraverso la scelta di sfondi, testi e clipart, i quali possono essere selezionati nell’apposita area progetto.

Una volta confermata la scelta, puoi decidere se ricevere l’ordine direttamente a casa oppure ritirarlo comodamente presso uno dei punti vendita più vicini.



