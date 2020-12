Idee regalo Natale 2020 last minute/ Consigli per ritardatari: doni per lui e per lei

Il Natale 2020 sarà diverso da tutti gli altri, questo oramai lo sappiamo, e tra chiusure del Paese previste per le feste, meno tempo per fare fisicamente shopping nei negozi e un’atmosfera di festa che è certamente più sobria e dimessa rispetto agli anni precedenti, fare i regali è più difficile e peggio ancora se si è tra coloro che si riducono sempre all’ultimo momento per pensarci. Va detto che quest’anno, causa i motivi sopra esposti, si sta puntando sempre più sull’online e per questo motivo anche per gli amanti del last minute e gli indecisi c’è tempo per rimediare, magari approfittando delle formule di spedizione veloce che alcune catene propongono.

Ma quali possono essere delle idee originali per fare i doni di Natale al tempo del Covid-19, considerando che regalare pacchetti vacanze o per le spa (tanto per fare un esempio) non è certamente la soluzione più indicata e che quindi magari si deve puntare sull’hi-tech, la cura della persona o tutta una serie di gadget e accessori che potrebbero essere utili per lo smart working o le lunghe giornate trascorse in casa? Vediamo di seguito alcune proposte di regali last minute per questo Natale 2020 per lui e anche per lei.

IDEE REGALO NATALE 2020: I DONI LAST MINUTE PER LUI

L’abbiamo accennato sopra: sarà un Natale irrimediabilmente diverso e certamente lo spirito con cui si fanno i regali ne risentirà inevitabilmente. Anche per questo fare un regalo a un uomo, o al proprio lui, diventa ancora più difficile dato che la scelta viene a essere ancora più limitata. Tuttavia, come detto, l’e-commerce ci viene in aiuto e una prima idea potrebbe essere quella di regalargli un oggetto che mescola tradizione e hi-tech, ovvero il set “Smart Writing” di Moleskine che abbina una smartpen a un Paper Tablet con tanto di app, una versione aggiornata del classico taccuino su cui riportare note, pensieri o anche appunti di lavoro. Detto delle scarpe, il miglior consiglio è sempre quello di andare sull’abbigliamento e gli accessori moda, come una camicia trendy o un maglione (in questo momento sono diversi gli store online che propongono sconti e offerte interessanti, senza dimenticare la possibilità di cambiare il capo).

Sempre a proposito dei regali last minute per lui, ci si può… buttare ancora sulla tecnologia e in questo caso le nostre proposte sono di due tipi. A livello di accessori, negli ultimi anni stanno letteralmente spopolando di nuovo le cuffie, soprattutto per merito della tecnologia Bluetooth: da questo punto di vista l’offerta è molto ampia dal punto di vista del prezzo e dei modelli. Invece, magari per un target d’età un po’ più giovane, si può guardare al mondo dei videogiochi e delle console: ovviamente -e questo dipende dal proprio budget- si può optare per il regalo appunto di una console di gioco (la nuova Ps5 o la Ps4 che ora ha costi più accessibili) oppure di un titolo tra i più gettonati tra gli appassionati del genere come ad esempio l’intramontabile serie di “God of War” oppure “Death Stranding”, tanto per fare l’esempio di quello che è giù una pietra miliare nel suo genere.

NATALE 2020, CONSIGLI PER I RITARDATARI: ECCO I REGALI LAST MINUTE PER LEI

E i regali last minute per lei? In questo caso, se scegliere un dono per la propria compagna o anche un’amica richiede sempre un tocco di inventiva e originalità che è sempre apprezzata, dall’altro ci viene in aiuto il fatto che la scelta qui è davvero ampia e ci sono soluzioni per tutte le tasche. Partiamo guardando al mondo dei prodotti per la beuty routine e oltre alla classica gift card, si può pensare anche a delle beauty box in abbonamento, ampiamente customizzabili in base alle esigenze. Non dimenticando che è Natale, ecco anche l’opzione dei classici maglioni natalizi da donna: rigorosamente lunghi e in rosso, sono adorabili con i loro ricami ricercati, le paillettes, dei ponpon o le lavorazioni jacquard, senza dimenticare i pullover a girocollo in lana e cashmer con cui si farà un’ottima figura.

Guardando invece alle borse e a tutta la linea “bag”, sono diverse le firme che propongono collezioni natalizie o comunque adatte a tutte le stagioni: che siano borse da tempo libero o da lavoro, un prodotto in vera pelle è sempre una buona scelta, senza dimenticare i pratici zainetti ‘city’ per donne di tutte le età e le pochette piccole e piatte. Infine, un pensierino hi-tech lo si può fare anche nella scelta del regalo last minute per lei: oltre a smartband utili per chi fa attività fisica o è attenta al monitoraggio completo durante l’allenamento casalingo e non, ci sono pure gli accessori ed elettrodomestici per la casa e qui, oltre ai sanificatori professionali che oramai spopolano in tempi di pandemia, largo anche ai robot aspirapolvere collegati al wi-fi e altri device intelligenti non solo per la pulizia dell’abitazione ma anche da utilizzare in cucina.



