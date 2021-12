Idee regalo Natale 2021 last minute/ Consigli: doni “nostalgici” per i bambini

Ormai ci siamo: mancano davvero pochissimi giorni a Natale 2021 e se siete finiti su questa pagina è perché anche quest’anno siete in ritardo coi regali! A salvarvi, giunti a questo punto, possono essere solamente delle idee regalo last minute. Ovviamente non c’è una soluzione buona per ogni esigenza. Molto dipende da chi è il destinatario del regalo. La condizione da soddisfare per parlare di regalo last minute è quella per cui il dono possa arrivare a casa vostra nel giro di pochi giorni, se lo ordinate online. Il consiglio, dunque, è quello di verificare la data di arrivo prevista prima di procedere con l’ok all’ordine. Noi che siamo degli inguaribili romantici, però, siamo anche affezionati all’idea di acquistare dei regali in presenza; a maggior ragione se si tratta di libri. Il gusto di andare in libreria e acquistare un libro è impagabile.

Parigi, magistrato sequestra due donne in un negozio/ Rilasciate dopo 17 ore

E proposito di libri, quest’anno il New York Times ha redatto una lista di libri da regalare ai bambini che ha attirato la nostra attenzione. Uno in particolare, intitolato “Nella valigia di Clotilde Perrin” parla delle avventure di un bambino che “dovrà scalare le montagne, immergersi nelle profondità dell’oceano e attraversare boschi oscuri, con il solo aiuto dei misteriosi oggetti che ha portato con sé” nella sua valigia rossa. Per prosegure il suo viaggio, i piccoli lettori dovranno sollevare oltre 35 finestrelle. Avventuroso vero? Ecco, può esserlo anche acquistarlo in presenza, di questi tempi. Allora perché non telefonare prima alla propria libreria per conoscere la disponibilità? Così facendo si può andare ad acquistarlo di persona a colpo sicuro. In alternativa c’è sempre l’opzione online…

FONDAZIONE MADDALENA GRASSI/ Inaugurati a Seveso i nuovi appartamenti in cohousing

IDEE REGALO LAST MINUTE 2021: DONI NOSTALGICI PER BAMBINI

Visto che siamo in tema di regali romantici/nostalgici per bambini tra le idee regalo last minute di questo Natale 2021 non può mancare un set di gessetti colorati da tirare fuori dalla borsa subito dopo il pranzo di Natale. Quello è il momento in cui i bambini sono tradizionalmente più irrequieti. Gli adulti invece sono alle prese con una digestione un tantino complessa! Ecco, l’ideale è permettere ai bambini di divertirsi in cortile o in giardino disegnando sull’asfalto il percorso del gioco della campana. Alternativa? Affidarsi a dei giochi in legno, che fanno sempre la loro figura.

PROGETTO ARCA E JTI ITALIA/ Insieme in 11 città contro l'emergenza alimentare

Molto popolari sono quelli del marchio danese Little Dutch (vi segnaliamo in particolare un trenino scomponibile per giocare a trasportare merci, che costa 32 euro). Belli anche i giocattoli per bambini della Mecchegno, prodotti da una falegnameria gestita dalla cooperativa sociale Eureka. Sono da montare e smontare, e sono utili anche per imparare ad utilizzare una chiave inglese. Il set che vi consigliamo? Quello per costruire una renna. D’altronde è Natale no? Costa 110 euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA