Idee regalo Natale 2021 last minute/ Consigli: tecnologia, libri e occasioni low cost

IDEE REGALO NATALE 2021 LAST MINUTE: SIETE TRA I RITARDATARI?

Idee regalo Natale 2021 last minute: se avete digitato tale dicitura sui principali motori di ricerca online, significa che siete tra i ritardatari del 25 dicembre e che non avete ancora provveduto ad acquistare tutti i doni per i vostri cari e i vostri amici. Scatta pertanto la corsa contro il tempo e noi de “Il Sussidiario.net” vogliamo provare a tendervi una mano, per mezzo di alcune intuizioni e consigli utili (spesso low cost) che potrebbero aiutarvi a risolvere l’enigma. Fra le primissime cose che vengono in mente, figurano i prodotti tecnologici, che si adattano a molte fasce d’età e rendono felici chiunque.

Spunti interessanti? Beh, ad esempio ci sono le cuffie wireless, il cui utilizzo può essere declinato in molteplici forme: possono essere adoperate dagli sportivi ai giocatori online, ma anche soltanto a chi ama ascoltare musica, audiolibri o vedere film. Sulla stessa lunghezza d’onda di questa intuizione, vi suggeriamo le soundbar, che servono per diffondere canzoni in casa o migliorare la qualità audio di una pellicola cinematografica, senza dimenticare i gettonatissimi speaker e assistenti vocali, sempre più richiesti a causa dell’accelerata fatta registrare dall’incremento della domotica nelle case degli italiani. Infine, anche gli smartwatch possono rivelarsi un regalo decisamente gradito.

IDEE REGALO NATALE 2021 LAST MINUTE: LIBRI PER TUTTI

Fra le idee regalo Natale 2021 last minute compaiono gli immancabili libri, che incarnano un salvagente culturale in grado di accontentare e arricchire chi lo riceve. Per questo 25 dicembre si distinguono “Riproduzione”, perfetto per tutti, mai banale e raffinato: parla di famiglie e di incontri tra culture e mondi diversi. È ambientato in Canada, negli anni Settanta e i protagonisti sono una donna caraibica, Felicia, e un uomo di origini tedesche, Edgar, che si conoscono in ospedale.

Tra le altre indicazioni che “Il Sussidiario.net” ha selezionato per voi, compaiono “I rondoni” di Fernando Aramburu, “Per niente al mondo” di Ken Follett, “Crossroads” di Jonathan Franzen, “La ladra di parole” di Abi Daré, “Renegades: Born in the USA” di Obama e Springsteen e “Il maialino di Natale” della “mamma di Harry Potter”, J. K. Rowling, già campione di vendite.

