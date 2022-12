Idee regalo Natale last minute 2022/ Partner, genitori e colleghi: cosa comprare

Idee regalo Natale last minute 2022: cosa regalare al partner

Il lavoro e i tanti impegni possono aver fatto sfuggire dalla mente di qualcuno un regalo da acquistare. Capita infatti spesso che ci si ricordi solamente all’ultimo di comprare quel regalo per i colleghi o per qualche amico o semplicemente anche per il partner, i propri genitori, fratelli o sorelle, non avendo avuto prima il giusto tempo per farlo. Vediamo allora alcune idee di regalo di Natale last minute per stupire anche con pochissimo tempo a disposizione.

L’idea sicuramente più semplice e funzionale è quella di regalare un buono per un’attività: in questo modo si evita infatti la confusione dei centri commerciali nei giorni immediatamente prima di Natale e si può dunque acquistare comodamente da casa. Per un partner, un’idea di regalo potrebbe essere quella di un buono con una compagnia aerea, in modo da prenotare all’occorrenza un bel viaggio fuori porta, scegliendo in tranquillità data e orario. Non è da escludere neppure l’idea di un buono per la Spa per rilassarsi in coppia, magari appena terminato il periodo delle feste.

Idee regalo Natale last minute 2022: per genitori e amici…

Vediamo ancora delle idee di regalo di Natale last minute per i propri genitori. Anche in questo caso sono molteplici le attività che si possono regalare. Sicuramente l’idea della Spa è molto adatta anche per le mamme e i papà, per concedersi qualche momento di relax per staccare dal lavoro. Ci sono poi tanti pacchetti da poter scegliere in base alle passioni di ognuno: un corso di cucina, un giro in Ferrari o in una macchina da corsa molto altro ancora.

E se invece il regalo di Natale è per amici e colleghi di lavoro, per i quali il budget è sicuramente inferiore? Una buona bottiglia di vino è certamente sempre gradita, così come un panettone artigianale: si può scegliere tra numerosi gusti in modo tale da poter soddisfare ogni palato. Se si ha il tempo e si vuole puntare su qualcosa di tipico e originale, perché non cucinare in casa dei biscottini o delle ciambelline con lo zucchero, da abbinare magari ad un bel vassoio da regalare? Altre idee veloci e sbrigative sono ad esempio una tazza termica, un porta passaporto o magari un bel libro.

