Idee regalo San Valentino last minute/ Dai gioielli all’intimo passando per il tech

E’ San Valentino ma non avete ancora fatto il regalo al vostro partner? In questo spazio web proveremo a proporvi qualche idea last minute per cercare di recuperare in corner. Tante sono le opzioni, tutte ovviamente dell’ultimo minuto, quindi piuttosto scontate ma che comunque potrebbero evitare di farvi fare una figuraccia, e si comincia con un bel completino intimo. Sia che il vostro partner sia una lei o un lei, si tratta di un regalo sempre gradito e sempre utile, magari un qualcosa di sexy per lei, e un qualcosa di simpatico per lui.

La scelta è vastissima e basta recarsi in un qualsiasi centro commerciale per trovare Intimissimi, Tezenis, Yamamay e via discorrendo. Altro presente fra le idee regalo last minute per San Valentino è un gioiello, un altro classico per la festa degli innamorati e anche in questo caso regalo unisex. Per lei potreste pensare ad un anello, magari sfruttando il 14 febbraio per fare una proposta importante, ma sono graditi anche bracciali, orologi, orecchini e collane, arrivando ai Pandora, gettonatissimi in ogni occasione di festa. Per lui, invece, si potrebbe pensare ad un orologio o ad un bracciale.

IDEE REGALO SAN VALENTINO LAST MINUTE: DAGLI ABITI AI COSMETICI

Eventualmente potreste puntare anche sulla versione tech del gioiello, magari una smart band, e in circolazione se ne trovano davvero di ogni prezzo, partendo dai 20 euro arrivando fino agli smartwatch più performanti, quelli di casa Apple. Fra i regali più graditi anche gli abiti, ovviamente a tema San Valentino, quindi proposte romantiche e nel contempo primaverili, visto che ci stiamo lentamente avvicinando verso la bella stagione. Potreste anche pensare di regalare qualcosa che magari vorreste vedere addosso al vostro partner per un’uscita a due di questa sera, e lo stesso vale quindi per le scarpe, un altro ottimo regalo unisex.

Se invece volessimo pensare a qualcosa di distinto, fra le idee regalo per lei sono un sempreverde dei trucchi o comunque degli oggetti cosmetici e per la bellezza, mentre per lui si potrebbe pensare a dei prodotti per il trattamento della barba (sempre che il vostro partner ce l’abbia). Infine, spazio al classico “box” esperienza, che può essere un viaggio o magari un tuffo con il paracadute, o un giro su un’auto sportiva. Ovviamente sempre gradito come regalo una serata romantica confezionata ad hoc, magari in una spa molto intima e romantica, per poi cenare a lume di candela in un posto riservato.











