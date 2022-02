Idee regalo San Valentino 2022/ Proposte originali e romantiche per lui e per lei

Idee regalo San Valentino 2022: per non essere banali…

Sei in cerca di idee regalo per San Valentino 2022? Cene a lume di candela, scatole di cioccolatini e peluche sono soltanto alcune proposte – le più banali – con cui ogni anno le coppie di innamorati festeggiano questa ricorrenza, ma ce ne sono tante altre che certamente possono lasciare senza parole il tuo partner.

Innanzitutto, partiamo da quelle esperienze che potete condividere insieme, come un weekend romantico. Esso vi permetterà di concedervi qualche momento di relax lontano da casa. Se, però, il budget è ridotto oppure non avete abbastanza tempo per partire, potete optare per una versione minimal di questo progetto. Ad esempio, acquistando un pacchetto giornaliero in un centro benessere o in una SPA oppure una visita in un agriturismo con animali. O ancora, se vuoi fare sì che tutto nasca dalle tue mani, organizza un pic nic o una gita fuoriporta con pasti fai da te. Se non riesci a decidere, in tal senso, puoi optare per una Smart Box, che offre diverse opzioni di questo tipo tra cui scegliere insieme alla tua dolce metà.

Idee regalo San Valentino 2022: per lui

Adesso, però, passiamo alle idee regalo di San Valentino 2022 esclusivamente per lui. Non sempre è semplice accontentare un uomo, ma se conosci le sue passioni e le sue abitudini è possibile trovare qualcosa che gli piaccia e al contempo sia utile. I dono più gettonati, in tal senso, sono molto spesso gli accessori: orologi, portafogli, cinture e cravatte. Se al tuo partner non manca proprio nulla, però, dovrai trovare qualcosa di più originale, come un particolare libro o cd oppure un profumo indimenticabile.

Nel caso in cui tu non abbia proprio trovato nulla che possa essere apprezzato, allora, puoi optare per un voucher: le proposte in tal senso sono tantissime. Puoi affidarti a negozi di elettronica, di abbigliamento oppure ai luoghi che il tuo lui frequenta abitualmente, come la palestra o il barbiere.

Idee regalo San Valentino 2022: per lei

La tua lei, senza dubbio, ti lancerà qualche segnale in vista di San Valentino 2022 per quanto riguarda le idee regalo da prendere in considerazione, ma se brancoli nel buio ecco qualche consiglio ad hoc. I gioielli, in tal senso, sono molto spesso apprezzati dalle donne: per questa occasione sfodera un bracciale oppure una collana (meglio evitare gli anelli, a meno che non siate già sposati oppure non sia intenzionato a inginocchiarti!) e la tua partner rimarrà stupida. Anche i completi intimi, in questi casi, sono piuttosto graditi.

Infine, se vuoi una proposta originale come idea regalo di San Valentino 2022, puoi decidere di stampare un album di fotografie che racconti la vostra storia d’amore: avrete modo di sfogliarlo insieme nel giorno più romantico dell’anno e in qualsiasi altro. Non ve ne pentirete!

