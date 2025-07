Identical love, film diretto da Brian Brough

Sabato 12 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:30, il film sentimentale intitolato Identical Love. Si tratta di un progetto statunitense, prodotto nel 2021 dalla Silver Peak Productions per Hallmark Channel e con la regia di Brian Brough, film maker che ha lavorato a numerosi film di questo genere, come Love in Aruba e Perduti nel tempo.

Uomini e Donne, Teresa Cilia: "Mario Serpa? Gli ho dedicato la vittoria al processo"/ Poi stuzzica la Mennoia

La protagonista di ha il volto di Shae Robins, attrice che era già stata diretta da Robins in Love in Aruba. Al suo fianco l’attore Mason Mac, che ha lavorato ad altri film sentimentali, come Passport to Love (2024). Nel cast anche: Carter Brough, Scott Christopher, Renny Grames e Shona Kay.

La trama del film Identical Love, innamorarsi del gemello del proprio ex: che fare?

Identical Love racconta la storia dell’affascinante e coraggiosa dottoressa Charlotte Hudson che, dopo essere stata lasciata ad un passo dal matrimonio dal suo grande amore, decide di dare una svolta alla propria vita e partire per le Filippine come volontaria. Giunta in questo luogo esotico, scopre con sua enorme sorpresa che anche il gemello del suo ex, il bel Seth, lavora nello stesso posto.

Liliana Resinovich/ Garofano: “Autopsia Cattaneo non chiarisce se si sia trattato di un omicidio”

Nonostante in un primo momento il loro vissuto li divida, i due iniziano ad avvicinarsi, anche se Charlotte è sempre un po’ diffidente nei suoi confronti, poiché non riesce a capire se in realtà i sentimenti che prova non siano altro che un riflesso di ciò che sentiva per il suo vecchio fidanzato. In una cornice a dir poco paradisiaca, Charlotte e Seth riusciranno a trovare il vero amore e a superare le ferite lasciate dal passato, in una nuova appassionante avventura.