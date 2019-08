Identità/ Video, su Rai 3 il film con John Cusack (oggi, 5 agosto 2019)

Identità andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di lunedì 5 agosto, alle ore 21.20. Si tratta di un film thriller del 2003 diretto da James Mangold ed interpretato da John Cusack, Amanda Peet, Ray Liotta e Clea DuVall. Il film è liberamente ispirato al romanzo Dieci piccoli indiani, classico del giallo scritto da Agatha Christie e già adattato per il cinema in numerosissime occasioni. Al momento dell’uscita la pellicola riscosse anche qualche critica per i risvolti psicologici troppo forti e in grado magari di poter deviare qualcuno. Una cosa che però fu sepolta dagli applausi della critica che incensò soprattutto Cusack per la sua interpretazione.

Identità, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Identità. Una notte, durante un furioso temporale, dieci sconosciuti si ritrovano, apparentemente per caso, in un motel. L’unica strada che transita per quel luogo sperduto è interrotta in entrambe le direzioni e ogni comunicazione con l’esterno è resa impossibile dal maltempo. Le dieci persone radunate non si conoscono fra loro e appartengono a ceti sociali diversi e sembrano non avere nulla in comune. Un misterioso assassino però comincia ad ucciderli uno ad uno, lasciando una chiave numerata sui cadaveri. Ben presto i sopravvissuti si convincono che l’assassino sia uno di loro e ad ogni morte la rosa dei sospetti si fa sempre più ristretta. Nel frattempo un serial killer condannato a morte viene sottoposto ad un processo per direttissima. Il suo legale infatti intende far sospendere la condanna dimostrando che il suo cliente è malato di mente. Le due vicende apparentemente scollegate celano un misterioso punto in comune, che chiarirà anche l’identità dell’assassino del motel.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA