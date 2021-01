Identità violate/ Video, su Rete 4 il film con Angelina Jolie (oggi, 10 gennaio)

Identità violate sarà trasmesso da Rete 4 per la seconda serata di oggi, domenica 10 gennaio, a partire dalle ore 23:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2004 grazie ad una coproduzione internazionale tra Stati Uniti d’America, Australia e Canada. La regia di questo film è stata affidata a D. J. Caruso con soggetto tratto dal romanzo Ladro di vite di Michael Pye mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Jon Bokenkamp. Il montaggio del film è stato eseguito da Anne V. Coates, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Amir M. Mokri e le musiche della colonna sonora sono di Philip Glass. Nel cast figurano tra gli altri Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands, Olivier Martinez e Jean Hugues Anglade.

Identità violate, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Identità violate. Ci troviamo nei primi anni Ottanta in una piccola cittadina americana posta nelle vicinanze del confine con il Canada. Un giovane adolescente di nome Martin fa la conoscenza di un coetaneo di nome Matt in quanto condividono lo stesso percorso su un autobus. Ad un certo punto l’autobus è costretto a fermarsi per via di un’avaria di natura meccanica nel mezzo del nulla. I due ragazzi per proseguire nel loro viaggio alla volta del Canada decidono di noleggiare un’auto e si ritrovano a condividere tutto il tragitto fino a che anche il veicolo è costretto ad un nuovo stop in virtù del foro di un pneumatico. Mentre Mat si adopera per cambiare la gomma bucata, ad un certo punto Martin si rende conto di somigliare tantissimo a quell’amico conosciuto in queste circostanze e preso da un raptus di pazzia lo spinge sotto un camion che stava per passare.

Il ragazzo muore sul colpo in maniera tale che Martin ne assume l’identità tant’è che ne prende i vestiti e soprattutto la chitarra allontanandosi poi a piedi con una voce simile a quella della sua vittima. Circa 20 anni più tardi l’FBI, in particolare una valente investigatrice viene chiamata a Montreal come ispettore di polizia per occuparsi delle indagini relative al serial killer che ha un suo modus operandi.

In pratica il killer dopo aver selezionato le sue vittime e dopo averle uccise ne prende l’identità sfuggendo sempre e comunque ai controlli e alle indagini della polizia. Durante tutti questi anni l’assassino è riuscito a vagare per tutto il Nord America portando paura e sangue. L’investigatrice dell’FBI deve occuparsi di quest’incredibile vicenda partendo da una testimonianza oculare da parte di un uomo che ha assistito a un omicidio.

Grazie a questa ricostruzione si riesce a ottenere un identikit di un possibile colpevole per cui lo si individua e si va direttamente a casa sua. Purtroppo quando le forze dell’ordine fanno irruzione nella struttura, si renderanno conto di essere arrivati in ritardo in quanto troveranno soltanto il corpo dell’uomo legato ad un soffitto e ormai in decomposizione. In pratica l’assassino aveva assunto le sue sembianze dopo averlo ucciso. Insomma, per l’FBI ed in particolare per l’investigatrice si profila un caso molto difficile da risolvere.

